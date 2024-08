全国のうまいものが集まる『ぐるぐるグルメカーニバルin立川』(東京ドーム、文化放送、TOKYOMX主催)が9月20日から9月29日までの10日間、東京・立川市国営昭和記念公園にて開催する。全国18店舗の絶品ご当地フードが「ご当地うまうまグルメエリア」に大集合。さらに全国・ワールドワイドのグルメを楽しめる「おてがるパクパクキッチンカーエリア」、「わくわくおみやげエリア」など総勢60店舗500酒類以上のメニューが登場し盛りだくさんのメニューが楽しめる。

また、地元立川から世界的なビール品評会「World Beer Awards」にて世界一に輝いた立飛麦酒醸造所も登場。世界が認めた味を堪能できるほか、手にした食事は、約3000人収容の飲食スペース「もぐもぐエリア」で楽しめる。さらに、会場のある立川・多摩エリアの魅力をPRする「たまらんらんエリア」や「ドキドキステージエリア」、「わちゃわちゃキッズエリア」「、花緑ぽかぽかエリア」など、グルメ以外にも家族で楽しめるエンターテインメントエリアが設けられる。■エリアについて【ご当地うまうまグルメエリア】北海道から沖縄まで7つのエリアから厳選された18店舗が集合するエリアでご当地絶品グルメが堪能できる。<店舗一覧(順不同)>・十勝牛とろ丼 (北海道)どんぶり「十勝牛とろ丼」・札幌やおきゅう (北海道)生メロンソフトクリーム・金獅子精肉店 (北海道)道産牛の肉寿司食べ比べ・輪島塗田谷漆器店 (石川)能登牛カレーライス・水原町農産センター(新潟) どんぶり「あがの姫牛ステーキ丼」・百年珈琲(石川)金澤クラフトブレンド珈琲とステーキチーズドッグ・仙台牛タン専門店 陣中(宮城)ねぎ塩牛タン丼・Find 秩父 食文化販路拡大分科会(埼玉)秩父わらじ豚味噌丼・元祖!ローストポーク丼 (群馬)元祖!ローストポーク丼・ココロ焦がれ(京都)どんぶり「九条ネギと黒七味のハラミ焼肉丼」・酒馳走こころ(京都)「京風だし巻きサンド」・人類みなとんかつ(大阪)極みカツサンド・紀州からあげ まんぷく亭(和歌山)ピリ辛とろ〜りチーズの天津飯・株式会社 四国屋台村(愛媛)神戸 牛すじぼっかけ焼きそば・食べ処かいか(宮崎)宮崎辛麺・白水乃蔵(熊本)あか牛ハンバーグとステーキ丼・博多キッチン もぐもぐ(博多)博多とんこつラーメン・沖縄食堂(沖縄)沖縄ソーキそば【 おてがるパクパクキッチンカーエリア】日本全国と、一部海外料理も含めた40台のキッチンカーが集合したエリアでワンハンドグルメからご当地ドリンクまでお好みをチョイスして楽しめる。【わくわくおみやげエリア】各地の名産品、物産を販売。【立飛麦酒醸造所present's TACHIHI BEER GARDENエリア】もぐもぐエリアの中央に立川のクラフトビール「TACHIHI BREWERY」の販売所が登場。世界一に輝いた味を堪能できる。<立飛ピルスナー>ピルスナーはイギリスで開催された世界的なビール品評会「World Beer Awards 2023」にてラガーカテゴリーで日本最高の「カントリーウィナー (Japan Gold)」 及び世界最高のワールドベスト (World’s Best Czechs Style Pilsner)の 二つの金賞を受賞。【ドキドキステージエリア】日本の祭りやご当地のキャラクター、大道芸からトークショーまでバラエティー溢れるステージを開催。ストリートライブをはじめ多くのライブ映像を発信するYouTubeチャンネル「Tokyo Street Live 4K」とコラボしたステージも。【 わちゃわちゃキッズエリア】(有料)フワフワや懐かし縁日など子どもたちが遊べるプレイランド。・アスレチックパークProduced by ワン・ステップ・縁日広場Produced by Manga Artists Network Inc【たまらんらんエリア】ご当地「立川市」を含む多摩地域からの出店。【花緑ぽかぽかエリア】国営昭和記念公園のテーマに合わせた花と緑のエリア。花の造形やワークショップを開催。【もぐもぐエリア】3000人がテント内で食事可能。ゾーンではお持ち込みのシートでピクニック気分を味わえる。また確実に席を確保できる指定席ゾーンも用意。【ぐるぐる秋のパン祭り】各地のおいしいパンが集まるエリア。■イベント概要開催期間:2024年9月20日〜9月29日 10日間開催時間:平日11:00〜21:00 土日祝日10:00〜19:00※最終入場は平常の30分前※雨天決行・荒天中止会場:国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーンアクセス:JR立川駅北口より徒歩10分 多摩モノレール線 立川北駅より徒歩8分※会場「みどりの文化ゾーン」へは最寄り「あけぼの口」