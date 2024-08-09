¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥¨¥¢¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥­¥à¡¦¥¤¥§¥¸Áª¼ê¤¬²ñ¸«Ãæ¤Ë¼º¿À¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È9Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£

¡¡¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥­¥à¡¦¥¤¥§¥¸¤Ï9Æü¸áÁ°¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¤±¤¤¤ì¤ó¤òµ¯¤³¤·¤ÆÅÝ¤ì¤¿¡£Ìó10Ê¬¸å¤Ë°Õ¼±¤Ï²óÉü¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¥«¥¯¡¦¥ß¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ýÉÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¼èºà¿Ø¤¬Â¿¤¯¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡¥­¥à¡¦¥¤¥§¥¸¤Ï¡¢¼Í·âÍÑ¥á¥¬¥Í¤òÁõÃå¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÅª¤òÁÀ¤¦»Ñ¤Ë¡Ö¼çÌò¤Î¥ª¡¼¥é¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼¡¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤Î°­Ìò¤À¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£