¥³¥áÉÔÂ¤ÇÃÍ¾å¤²¡õÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï¹ØÆþÀ©¸Â¤â¡ª¡Ç30Ç¯Âå¤Ë¤ÏºÇ°¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¡Ä¡ÖÊÆ¤¬¼«µë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¡×
£¶·îËö¤Î¥³¥á¤ÎÌ±´Öºß¸Ë¤¬Åý·×³«»Ï¸å¡¢¡ÖºÇÄã¿å½à¡×¤Ë¡Ä¡Ä
¥³¥á¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÈÎÇäÃª¤«¤é¾¦ÉÊ¤¬¾Ã¤¨¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ£±ÅÀ¤Þ¤Ç¡×¤È¹ØÆþÀ©¸Â¤Î¤ª´ê¤¤¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¡Ö¥³¥áÉÔÂ¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬Ëè·î¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤ÎÌ±´Öºß¸Ë¤Î¿å½à¡£ºòÇ¯»º¤Î¥³¥á¤Ç¡¢º£Ç¯£¶·îËö¤ÎÌ±´Öºß¸Ë¤¬156Ëü¥È¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ41Ëü¥È¥ó¤â¸º¾¯¡£Åý·×³«»Ï¤Î¡Ç99Ç¯°ÊÍè¤ÇºÇÄã¿å½à¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°Û¾ï¤Êµ¤¾Ý¤¬¥³¥á¤ÎÀ¸°é¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¤¬¸®ÊÂ¤ß¹âÆ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¥³¥á¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ¿å¾Ê¤ÏÀâÌÀ»ñÎÁ¤Ç¡ÖÎáÏÂ£µÇ¯¡ÊºòÇ¯¡Ë»º¥³¥á¤Î¹â²¹¡¦³é¿å¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÀºÊÆÊâÎ±¤Þ¤êÄã²¼¡Ê£±ÅùÈæÎ¨¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢ÎáÏÂ£³Ç¯¡Ê¡Ç21Ç¯¡Ë£¹·î¤«¤é¿©ÎÁÉÊÁ´ÂÎ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¾å¾º¤¬´Ë¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºäËÜÅ¯»ÖÇÀ¿åÁê¤Ï£¸·î£²Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢
¡Ö¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î¼ûÍ×¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Î¼ûÍ×ÎÌ702Ëü¥È¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ±´Öºß¸ËÎÌ¤ÎÈæÎ¨¤Ï22.2¡ó¤È¡¢Ê¿À®23Ç¯¡Ê¡Ç11Ç¯¡Ë¤äÆ±24Ç¯¡Ê¡Ç12Ç¯¡Ë¤ÎÆ±»þ´ü¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·ÊÆ¤Î½Ð²ó¤ê¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Êºß¸Ë¿å½à¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¼ç¿©ÍÑÊÆ¤ÎÁ´ÂÎ¼ûµë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ÞÊý¤Ë¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¤ªÊÆ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÉô¤Ë¤»¤è¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ç¥³¥á¤¬ÉÊÇö¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£ÇÀ¿å¾ÊÇÀ»º¶ÉÇÀ»ºÀ¯ºöÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢
¡ÖÁêÂÐ¡Ê¤¢¤¤¤¿¤¤¡Ë¼è°ú²Á³Ê¤¬11¡ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤â£±³ä¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î³°½Ð¼«½Í¤Ç°û¿©Å¹¤¬¶ì¶¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¡Ç20¡Á¡Ç21Ç¯¤ÎÌ±´Öºß¸Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥³¥á¤Î»ºÃÏ¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¤òÁý¤ä¤¹¤È²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤ß¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤¿¤á¡Ç22¡Á¡Ç23Ç¯¤Ï¡Ö¼ûµë¤¬Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÌ±´Öºß¸Ë¤Î¿å½à¤Ï½¾Íè¤Û¤É¤ÎÍ¾¾ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¥³¥á¤Î»ºÃÏ¤ä²·¶È¼Ô¤ÈÇ¯´Ö·ÀÌó¤Ê¤É¤ÇÄ¾ÀÜ¼è°ú¤¹¤ëÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¶È¼Ô¤Ï¾¦ÉÊ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¿·µ¬¤ËÄ´Ã£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÈÎÇä¶È¼Ô¤Ï¡¢ÌÃÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ´Ã£¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÍÃÊ¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄ´Ã£¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬°ìÉô¤ÎÅ¹Æ¬¤ÇÉÊÇö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÇÀ¿å¾ÊÃ´Åö¼Ô¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¶È³¦ÃÄÂÎ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ç30Ç¯Âå¤Î¡Ö¸½¼ÂÅª¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢¡ÖºÇ°¤ÎÍ½ÁÛ¿Þ¡×
¤½¤ó¤Ê°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖºÇ°¤ÎÍ½ÁÛ¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¸½¼ÂÅª¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¤Ç¡¢¡Ç30Ç¯Âå¤Ë¹ñÆâ¼ûÍ×ÎÌ¤ò¹ñ»º¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¤¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Á´¹ñÊÆ¹òÈÎÇä»ö¶È¶¦ºÑ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬º£Ç¯£³·î¤Î¡ØÊÆ¹òÎ®ÄÌ2040¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸½¼ÂÅª¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ç40Ç¯¤Î¥³¥á¤Î¹ñÆâ¼ûÍ×ÎÌ375Ëü¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢À¸»ºÎÌ¤¬363Ëü¥È¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤Ï20Ç¯Èæ¤Ç65¡ó¸º¤Î30Ëü¿ÍÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£
¹ñÆâ¤Ç¥³¥á¤òÀ¸»º¤¹¤ëÇÀ²È¤Ï¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥³¥á¤ËÆÃÍ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÇÀÎÓÃæ¶âÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÊ¿ß·ÌÀÉ§Íý»ö¸¦µæ°÷¤Ï¡¢
¡Ö¥³¥á¤Ç²Ô¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¥³¥áÇÀ²È¤Ï¼«Ê¬¤Î²È¤Ç·Ñ¤¬¤»¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤¬¤ä¤ëÇÀ¶È¤Ï¡¢¤â¤¦¤«¤ëÌîºÚ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ°ðºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤òÃ¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤Ç¤¹¡×
¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤¹¤ë¡£
¥³¥á¤ÎÀ¸»º¤Ë¤Ï¿å¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤«¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ä¤¯¤È¡¢Ê¿ß·¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤Ï¿åÍø¤ÎÀßÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿åÏ³¤ì¤òËÉ¤°ÅÚ¼ê¤Å¤¯¤ê¤äÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÄì¸Ç¤á¤Î¤Û¤«¡¢ºÏÇÝÃæ¤Ë¿åÎÌ¤Î´ÉÍý¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÅÄ¤ó¤Ü¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÄ¤Å¤¯¤ê¤äÅÄ¿¢¤¨¤Îºî¶È¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¡ÖÌîºÚ¤Ï¤¢¤Þ¤êÅÚÃÏ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ë¼ï¤ò¤Þ¤¡¢¿å¤ä¤ê¤Ê¤É¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤â¡£
ÆüËÜ¤ÎÇÀ²È¤Î·Ð±ÄÌÌÀÑ¤Ï£²¡Á£³ha¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï200¡Á300ha¡Ä¤µ¤é¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤â
Ê¿ß·¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÇÀ¶È¶¥ÁèÎÏ¤ÏÅÚÃÏ¤ÎÌÌÀÑ¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ä¹ë½£¤Ê¤É¤Ï¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ËÂç·¿µ¡³£¤äÈô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÇÀ¶È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¤¯À¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ²È¤Î·Ð±ÄÌÌÀÑ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ê¿¶Ñ¤·¤Æ£²¡Á£³ha¤ËÂÐ¤·¡¢²¤½£¤Ï20¡Á30ha¡¢ÊÆ¹ñ¤¬200¡Á300ha¡¢¹ë½£¤Î¾®ÇþºÏÇÝ¤Ç¤Ï¿ôÀéha¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¡ÖÃªÅÄ¡×¤ä¡ÖÃÊ¡¹Èª¡×¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¶¹¤¯¤ÆºÙÀÚ¤ì¤ÎÇÀÃÏ¤ò´ó¤»½¸¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥³¥á¤Ê¤É¤Î¹òÊª¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤â¡¢·Ð±Ä¸úÎ¨¤Ç²¤ÊÆ¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ²È¤ÎÁêÂ³¤ÇÇÀÃÏ¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÆÃ¤ËÀ¾ÆüËÜ¤Ç¶¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¦¡£
¡ÖÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÅÚÃÏ¤ÎÁêÂ³¤òÄ¹ÃË¤Ë½¸¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¿Åù¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢ÅÚÃÏ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÇÀÎÓÃæ¶âÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¦Ê¿ß·ÌÀÉ§Íý»ö¸¦µæ°÷¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤è¤êÇÀ¶È·Ð±Ä¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤òÆüËÜ¤ÎÇÀ²È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÇÀ¿å¾Ê¤¬Êä½õ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é¾®µ¬ÌÏ¤ÊÇÀ²È¤ò³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÇÀ²È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÇÀ²È¤¬À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Æ·Ð±Äµ¬ÌÏ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤Û¤É·Ð±Äµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊÇÀ²È¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÇÀ¿å¾Ê¤Ï²¿½½Ç¯¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Üºö¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿ß·¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÆüËÜ¤Î¥³¥áÌäÂê¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Ç¡¢Ãø¼Ô¤Î¾®Àî¿¿Ç¡¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤ÇÀ²È¤Û¤ÉÊä½õ¶â¤ËÍê¤ê¡¢¥³¥á°Ê³°¤âÂ¿¤¯¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£µÕ¤Ë¾®µ¬ÌÏ¤ÊÇÀ²È¤Û¤É¡¢Êä½õ¶â¤ËÍê¤é¤º¤Ë¥³¥áÀìÌç¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20㏊°Ê¾å¤ÎÇÀ²È¤ÏÇÀ¶ÈÊä½õ¶â¤ÎÁí½êÆÀ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Ê¿¶Ñ¤·¤Æ77¡ó¤È¹â¤¯¡¢0.5㏊Ì¤Ëþ¤ÎÇÀ²È¤Î0.6¡ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÇÀÃÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤ÏÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¥³¥á¤ÏÆüËÜ¤¬¼çÍ×¤Ê¿©ÎÁ¤ÇÍ£°ì¡¢¼«µë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥³¥á¤ò¼«µë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Ê¿ß·¤µ¤ó¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¿©ÎÁÉÔÂ¤ò¡¢Í¢Æþ¤È¥³¥á¤ÎÁý»º¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿©ÎÁÍ¢Æþ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¹ñÆâÀ¸»º¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝÌäÂê¡¢¥³¥á¤Å¤¯¤ê¤Î·Ð±Ä´ðÈ×¼åÂÎ²½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î¹òÊªÍ¢Æþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¡Ç70Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËÂçÆ¦Í¢½Ð¤ò°ì»þÄä»ß¤·¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·Í¢½Ð¤âÀ©¸Â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¤Î¼ûÍ×¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¿©¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¤ÇÄãÌÂ¤·¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤«¤é¤º¡¢¹Ìºî¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÃÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤ÏÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´ñÌ¯¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿ß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢£²¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤òÀ¸»º¥³¥¹¥È¤Ë¸«¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¾ì¹ç¡¢°Â¤¤Í¢ÆþÉÊ¤äÇþ¤Ê¤É¤Ø¤Î¼ûÍ×¥·¥Õ¥È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Ê¿ß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ç¿©¤ÎÃÍÃÊ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¹ñÌ±Ê¡»ã¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ò·èºö¤¬Êä½õ¶â¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¦¤³¤È¡£Ê¿ß·¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇÀ²È¤Î½êÆÀ¤òÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¤ÇÊä½þ¤¹¤ë¡×À¯ºö¤òÄó¾§¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤ËÊä½õ¶â¤ÇÇÀÃÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥áÇÀ²È¤Ø¤Î¡ÖÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¡×¤¬ÂçÀÚ¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÊä½õ¶â¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¬ÃÏÅ¬ºî¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¸úÎ¨¤ò°¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÂçÉýÁý¶¯¤ä¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î³È½¼¤Ê¤É¤¬Âç¤¤ÊÀ¯ºö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±¢¤ÇÃÏÌ£¤ÊÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó°Û¾ïµ¤¾Ý¤äÃÏ°èÊ¶Áè¤ÇÍ¢ÆþÉÊ¤ÎÆþ¼ê¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿©ÎÁ³ÎÊÝ¤Ï»à³èÌäÂê¤È¤Ê¤ë¡£¥³¥á¤Ï¼çÀ®Ê¬¤ÎÃº¿å²½Êª¤Î¤Û¤«¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤ò´Þ¤ß¡¢¤³¤ì¤Û¤É±ÉÍÜ²Á¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤»¤á¤Æ¥³¥á¤À¤±¤Ç¤â¼«µë¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Àõ°æ½¨¼ù