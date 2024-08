バーガーキングより、直火焼きの100%ビーフパティと角切り牛肩ロースを使用し、ガーリック香る炙り醬油風ソースで仕上げたプレミアムなバーガー「ステーキソースワッパー」シリーズ4品が登場!

さらに、2024年8月9日(金)〜8月22日(木)の2週間限定で、スモーキーな香りと7種類のスパイスが特長の「アメリカン スモーキーチキン」が特別価格で販売されます☆

バーガーキング「ステーキソースワッパー」

発売日:2024年8月9日(金)

「ステーキソースワッパー」、「ダブルステーキソースワッパー」、「スパイシーステーキソースワッパー」、「ダブルスパイシーステーキソースワッパー」のラインナップです。

「ステーキソースワッパー」シリーズは、バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティと、約8か月の試作を重ね、二段階加熱と二段階真空調理で味をしっかりしみ込ませたアメリカ産角切り牛肩ロースを使用し、豊富な野菜に、マヨソース、炙り醤油の香りが特長のガーリック香る炙り醬油風ソースで仕上げたプレミアムなバーガー。

グルメバーガー級のクオリティーのおいしさが、990円から楽しめます。

さらに、2週間限定で、「アメリカン スモーキーチキン 8ピース」が特別価格で販売されます☆

ステーキソースワッパー

価格:単品 990円、セット 1,290円

バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティと、赤身と脂身のバランスがとれたジューシーなアメリカ産角切り牛肩ロースに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ねたバーガー。

クリーミーなマヨソースと、オニオンパウダーと炙り醤油の香りが加わったガーリック香る炙り醬油風ソースで仕上げた、食べ応え抜群のプレミアムな一品です。

ダブルステーキソースワッパー

価格:単品 1,340円、セット 1,640円

バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティ2枚を贅沢に使ったバーガー。

赤身と脂身のバランスがとれたジューシーなアメリカ産角切り牛肩ロースに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねています。

クリーミーなマヨソースと、オニオンパウダーと炙り醤油の香りが加わったガーリック香る炙り醬油風ソースで仕上げ、ボリューム満点!

スパイシーステーキソースワッパー

価格:単品 1,090円、セット 1,390円

直火焼きの100%ビーフパティや角切り牛肩ロース、野菜にスパイシーガーリックフレークを重ねたバーガー。

クリーミーなマヨソースと、オニオンパウダーと炙り醤油の香りが加わったガーリック香る炙り醬油風ソースで仕上げた、食欲そそられる旨辛な味わいです。

ダブルスパイシーステーキソースワッパー

価格:単品 1,440円、セット 1,740円

贅沢に直火焼きの100%ビーフパティを2枚使い、角切り牛肩ロースや野菜に加え、スパイシーガーリックフレークを重ねた一品。

ボリューム満点のハンバーガーです☆

アメリカン スモーキーチキン 8ピース

特別価格:1,000円→890円(110円引き)

販売期間:2024年8月9日(金)〜8月22日(木)

2週間限定で、「アメリカン スモーキーチキン 8ピース」が特別価格で販売されます!

アップルウッドとヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使用した本格的な味わいの骨付きチキンです☆

アメリカン スモーキーチキン 4ピース+ハイネケン セット

特別価格:910円→810円(100円引き)

販売期間:2024年8月9日(金)〜8月22日(木)

「アメリカン スモーキーチキン」と「ハイネケン」のセットも、お得な価格で楽しめます。

「アメリカン スモーキーチキン」4ピースと、「ハイネケン」1本のセットです。

アメリカン スモーキーチキン 4ピース+ハイネケン ゼロセット

特別価格:850円→750円(100円引き)

販売期間:2024年8月9日(金)〜8月22日(木)

「アメリカン スモーキーチキン」4ピースと、「ハイネケン ゼロセット」1本のセット。

ノンアルコールビールと一緒に、本格的な味わいの骨付きチキンを楽しめます。

ガーリックが香る炙り醬油風ソースを使ったバーガーが登場。

「アメリカン スモーキーチキン」もお得な価格で販売されます。

バーガーキングの「ステーキソースワッパー」は、2024年8月9日(金)より発売です☆

※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では、「ステーキソースワッパー」、「ダブルステーキソースワッパー」、「スパイシーステーキソースワッパー」、「ダブルスパイシーステーキソースワッパー」の販売はありません。

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)となります。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります。

※金額は全て総額表示(税込み価格)です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります。

※「アメリカン スモーキーチキン」の特別価格での販売は部店舗での取り扱いとなります。

※ビール、ノンアルコールビールは店内飲食のみでのご利用となります。

※ビール、ノンアルコールビールは有人レジでのみの販売となります。

※運転をされるお客様へのビールの販売はお断りいたします。

※画像はイメージです。

