【MIKULAND COLLECTION 2024】8月9日 発売価格:550円~

viviONは、リアルとバーチャルが融合したファッションショー「MIKULAND COLLECTION2024」オフィシャルグッズの販売を本日8月9日より「viviON BLUE」にて開始した。価格は550円より。

「MIKULAND COLLECTION2024」は、初音ミクが3DCG衣装クリエイターとコラボしたファッションショー。今年はバーチャルだけでなく、新宿東急歌舞伎町タワーの新宿カブキhallも会場にして、リアルとバーチャルを融合したイベントとして開催された。

「viviON BLUE」では、イベント会場で販売された限定グッズとオリジナルグッズを販売。人気イラストレーターさいとうなおき氏が、このイベントの為に描き下ろした初音ミクのイラストを用いたグッズを多数ラインナップされている。会場で販売されたグッズのほか、タペストリーやアクリルプレートなど「viviON BLUE」限定オリジナルグッズも用意されている。

「viviON BLUE」オリジナル商品

Miku Land Collection2024 B2 タペストリー【viviON BLUE 限定】

価格:2,970円

Miku Land Collection2024 アクリルプレート【viviON BLUE 限定】

価格:3,300円

Miku Land Collection2024 デスクマット【viviON BLUE 限定】

価格:2,750円

会場販売オフィシャルグッズ

Miku Land Collection2024 アクリルライト

価格:3,300円

Miku Land Collection2024 T シャツ L/X

価格:各3,850円

Miku Land Collection2024 フェイスタオル

価格:2,750円

Miku Land Collection2024 ステッカー 100×60mm

価格:660円

Miku Land Collection2024 オーロラアクリルキーホルダー

価格:1,650円

Miku Land Collection2024 A4 クリアファイル

価格:550円

Miku Land Collection2024 缶バッジ 57mm

価格:550円

Miku Land Collection2024 ラバーキーホルダー

価格:1,100円

Art by さいとうなおき (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net