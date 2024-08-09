ÁëÊÕ¤Î¾®ÀÐ Âè178²ó ¹çÀ®Ê¸»ú¤Î¤Ï¤ó¤é¤ó CHAPTER µ
OpenType¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¹ç»ú¡×(Ligature¡£¥ê¥¬¥Á¥ã¡¼)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£¹ç»ú¤È¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤ÀÊ£¿ô¤ÎÊ¸»ú¤ò1¤Ä¤Î¡Ö¥°¥ê¥Õ¡Ê»úÂÎ)¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Ê¸»úf¤Î¸å¤í¤ËÍè¤ë¡¢¡Öi¡×¡¢¡Öf¡×¡¢¡Öl¡×¤Ê¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Ê¸»ú´Ö³Ö¤òµÍ¤á¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ¸»ú¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë·Á¤Î¤â¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ç»ú¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ËÊ¸»ú¤ÎÃ¼¤Ë¾þ¤ê¡Ê¤³¤ì¤ò¥»¥ê¥Õ¤È¤¤¤¦¡Ë¤Î¤¢¤ë²ÄÊÑÉý¡Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡£Ê¸»ú¤Î´Ö³Ö¤¬°ìÄê¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¹ç»ú¤ÎÍÌµ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ç»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ê³«È¯¼Ô¡Ë¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¡£
³è»ú°õºþ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸»ú´Ö¤Î¶õ¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸«±É¤¨¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç»ú¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î2Ê¸»ú¤ò1¤Ä¤Î³è»ú¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¹ç»ú¤Ï¡¢°õºþµ»½Ñ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢Áá½ñ¤¤Î¤¿¤á¤ÎÎ¬¹æ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ç¡¢¹ç»ú¤ÎÍøÍÑ¤ÏÇÑ¤ì¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÁÈÈÇ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ç»ú¤¬Éü³è¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
Windows¤ÎÉ¸½à¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Times New Roman¤¬¥»¥ê¥Õ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¹ç»ú¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆBookman Old Style¤äCentury¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤¬¹ç»ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Î¥¹¥Ú¡¼¥¹(ÅùÉý)¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎCourier New¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò»ý¤Ä¤¬¹ç»ú¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿01¡Ë¡£
¼Ì¿¿01: Windows 11É¸½à¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¤¦¤ÁTime New Roman¤Ë¤Ï¹ç»ú¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿ï°Õ¹ç»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯¥»¥ê¥Õ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ó¥ÈBookman Old Style¤Ë¤Ï¹ç»ú¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤êf¤Èi¤Î´Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥â¥Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëCourier New¤Ë¤Ï¡¢¹ç»ú¤¬¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¸À¸ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸»ú¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ú·Á¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¸ì¤Ç¤â¡¢¹ç»ú¤Ë»÷¤¿µ¡Ç½¤ò»È¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤Ï¡¢OpenType¤ÎFeature¡ÊÆÃÀ)¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ç»ú¤âÆÃÀ¤È¤·¤Æ»ØÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ç»ú¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤¦É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¡£¸í²ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¹ç»ú¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥°¥ê¥Õ¤Ï1¤Ä¤À¤¬¡¢Ê¸»ú¥³¡¼¥É¡Ê¥³¡¼¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¬¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢ÊÂ¤ó¤ÀÊ¸»ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃÀ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¹ç»ú¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¹ç»ú¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¡£¹ç»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¡¼¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¡¼¥×¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥«¡¼¥½¥ë¡Ê¥«¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥É¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¤ÇÆ°¤¡¢¹ç»ú¤Î´Ö¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
OpenType¤Î¹ç»ú¤Ë¤Ï¡¢¡ÖStandard ligatures¡ÊÉ¸½à¹ç»ú¡£liga)¡×¡¢¡ÖContextual ligatures¡Ê¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¹ç»ú¡£clig¡Ë¡×¡¢¡ÖDiscretionary ligatures¡Ê¿ï°Õ¹ç»ú¡£Ç¤°Õ¤Î¹ç»ú¤ÈÌõ¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£dlig¡Ë¡×¡¢¡ÖHistorical ligatures(Îò»ËÅª¹ç»ú¡£hlig)¡×¡¢¡ÖRequired Ligatures(rlig)¡×¤Î5¤Ä¤¬¤¢¤ë¡£¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²¤Ê¸4Ê¸»úÉ½µ¤Ï¡¢OpenType¤ÎÆÃÀ¤ÇÉ¸½àÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥¿¥°¤Ç¤¢¤ë¡£
Microsoft Word¤Ç¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¹ç»ú¤ÎÁÈ¹ç¤»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ê¹ç»ú¡Ë¤Ê¤·¡×¡¢¡ÖÉ¸½à¹ç»ú¡×¡¢¡ÖÉ¸½à¹ç»úÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¹ç»ú¡×¡¢¡ÖÎò»ËÅª¹ç»ú¤ª¤è¤Ó¿ï°Õ¹ç»ú¡×¡¢¡Ö(¹ç»ú)¤¹¤Ù¤Æ¡×¤Î5¤Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¤ß¤¬»ØÄê¤Ç¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿02¡Ë¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡ÖÉ¸½à¹ç»ú¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¹ç»ú¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿02: Word¤ÇÊ¸»ú¤òÁªÂò¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³«¤¯¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¡Ö¾ÜºÙÀßÄê¡×¥¿¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ë¥ó¥°¤äOpenType¤Î¹ç»úµ¡Ç½¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢ÁªÂòÈÏ°Ï¤ÎÊ¸»ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ßÍ¸ú¤È¤Ê¤ë
¤·¤«¤·¡¢¹ç»ú¤ò¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤·¤ÆÊ¬Îà¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÄêµÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Microsoft¤ÎWPF¡ÊWindows Presentation Foundation¡£.NET¤ÎUI¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î1¤Ä¡Ë¤Î¡ÖOpenType ¥Õ¥©¥ó¥È¤Îµ¡Ç½¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹ç»ú¡×¤Îµ½Ò¤Ç¤Ï¡¢fi¡¢fl¡¢ff¤Ê¤É¤ò¡ÖÉ¸½à¹ç»ú¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀâÌÀ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢OpenType¤Ç¤ÏÉ¸½à¹ç»ú¤ò»ØÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢fi¡¢fl¡¢ff¤Ê¤É¤Ï¹ç»ú¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡¢¤ÈÆÉ¤á¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀâÌÀ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖPericles¡×¡Ê¼Ì¿¿03¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Öfi¡×¡¢¡Öff¡×¡¢¡Öfl¡×¤Ï¡¢¡ÖÉ¸½à¹ç»ú(liga)¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿ï°Õ¹ç»ú¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤ÈC¤ÈO¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¶ËÃ¼¤Ê¹ç»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¤¸¤¯¡¢Îã¼¨¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖPalatino Linotype¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤âf¤Î¹ç»ú¤ÏÉ¸½à¹ç»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Ì¿¿03: WPF¤Î²òÀâ¤Ë¤¢¤ëPericles¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¹ç»ú¤ÎÉ½¼¨¤¬ÈùÌ¯¤ÇI¤Îº¸¾å¤Î³Ñ¤¬¤ï¤º¤«¤ËÈô¤Ó¤À¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿ï°Õ¹ç»ú¤ò»È¤¦¤ÈC¤ÈO¤¬¹ç»ú¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¤¸¤¯Îã¼¨¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëPalatino Linotype¥Õ¥©¥ó¥È¤âÉ¸½à¹ç»ú¤Çfi¡¢ff¡¢fl¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥ê¥¬¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë
¤·¤«¤·¡¢Windows¤ËÉ¸½àÅª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëTime New Roman¤Ç¤Ï¡¢¡Öfi¡×¡¢¡Öff¡×¡¢¡Öfl¡×¤Î¹ç»ú¤Ï¡¢¡Ö¿ï°Õ¹ç»ú¡Êdlig)¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÞâÌÀÄ«¡×¤Ç¤Ï¡¢²¤Ê¸¥Õ¥©¥ó¥È¤âÞâÌÀÄ«¤È»ØÄê¤·¤¿¤È¤¡¢¡ÖÎò»ËÅª¹ç»ú¤Þ¤¿¤Ï¿ï°Õ¹ç»ú¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Îa¤Èm¤Î¸å¤í¤ËÅÀ¤¬¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¤¬ÁÈÊ¸»ú¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡Ö¤Þ¤¹¡×¤¬ÛÆ·Á¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿04¡Ë¡£Word¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¹ç»ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò¿¨¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢Time New Roman¤Ç¹ç»ú¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¿¨¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¼Ì¿¿04: Microsoft Word¡Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó2407¥Ó¥ë¥É16.0.17839.20056¡Ë¤Ç¡¢²¤Ê¸¥Õ¥©¥ó¥È¤Þ¤ÇÞâÌÀÄ«¤Ç»ØÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ç»ú¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¹¡×¤¬ÛÆ·Á¤È¤Ê¤ê¡¢a¤Èm¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤¬¤Ä¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¤¬Unicode¤ÎÁÈÊ¸»ú¡ÊU+3301¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òºî¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼¡²ó¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¹ç»ú¤òÀ©¸æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Í¥¿¤Ï¡¢Raymond F. Jones¤Î¡ÖThe Cybernetic Brains¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÈCybernetic¡É¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Norbert Wiener¤Î¡ÖCybernetics¡Ê¥µ¥¤¥Ð¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥µ¥¤¥Ð¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î½ñÀÒ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬1948Ç¯¤Ç¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤Î½é½Ð¡Ê»¨»ï·ÇºÜ¡Ë¤¬1950Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£
1967Ç¯¤Ë´äºê½ñÅ¹¤«¤é¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¡Ö¥¨¥¹¥¨¥ÕÀ¤³¦¤ÎÌ¾ºî¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìºý¤È¤·¤Æ¡Ö¹çÀ®Ç¾¤Î¤Ï¤ó¤é¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ë¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤â¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÆÉ¤ó¤À¡£»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¾¶Ìõ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ËÝÌõ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£