»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù»á¡¡¸ÞÎØÁª¼ê¤òÈðëîÃæ½ý¤¹¤ë¿Í¤Ë¡Ö°ìÈÌ¼Ò²ñ¤«¤é¤Ï½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡ºî²È¤Î»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù»á¡Ê£¸£´¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÀÆ»¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò£µ£²¥¥íµé£²²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¹æµã¤·¤¿°¤Éô»í¤Ë¿´¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥µ¡¼¥Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¤ËÈðëîÃæ½ý¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ÖÌÐÅÄ»á¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÈðëîÃæ½ý¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¯Á¡ºÙ¤ÊÁª¼ê¤Ï¿¼¤¯½ý¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤ÏÁ¡ºÙ¤Î¿Í¤¬Â¿¤½¤¦¤À¤·¡×¤È´í×ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÌäÂê¤ÏÈðëîÃæ½ý¤¹¤ëÂ¦¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÝµÊ°¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£°ìÈÌ¼Ò²ñ¤«¤é¤Ï½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£