Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¤Þ¤¹¤ß¡¡6Ç¯Ì³¤á¤¿´Ç¸î»Õ¤ò¼¤á¡Ä·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¸ì¤ë¡ÖµÞ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡×¤Î¤Þ¤¹¤ß¡Ê37¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæÀî²È¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¹¤ß¤Ï6Ç¯´Ö¡¢ÆàÎÉ¸©Å·Íý»ÔÆâ¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤ÇÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿Ì´¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢Åö»þ¤Ï´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²È¤Ç¤Û¤ó¤Þ¤Ë²òË¶¤ÎÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¤Õ¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä¤½¤ÎÂ¤Ç¡ØNSC¡Ù¤Î´ê½ñ¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡¢¿Æ¤È¤«ÉÂÅï¤Î´Ç¸î»ÕÄ¹¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¤â¸À¤ï¤º¡¢°ìÃ¶¡¢ÌÌÀÜ¤Þ¤ÇÁ´Éô¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡£Æþ³Ø¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿Æ¤È¤«´Ç¸î»ÕÄ¹¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍÇï»Ò¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©´Ç¸î»ÕÄ¹¤µ¤ó¤½¤Î»þ¡×¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡ÖÃæÀî²È¡×¹ä¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤«¤Í¤Ø¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤È¤«¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿½¤·Á÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¡£¿¦¾ì¤Ç¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¥Þ¥Í¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£