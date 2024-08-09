来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇８月１２日



※山の日の振替休日で日本市場は休場

※タイ市場が休場



◇８月１３日



０３：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：３０ 豪・四半期賃金指数

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

２１：３０ 米・卸売物価指数



◇８月１４日



１０：３０ 日・５年物国債の入札

１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数



◇８月１５日



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・固定資産投資

１１：００ 中・不動産開発投資

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

２３：００ 米・企業在庫

※日・閣議

※韓国，インド市場が休場



◇８月１６日



０５：００ 米・対米証券投資

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１５：００ 英・小売売上高

１８：００ ユーロ・貿易収支

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）







◎決算発表・新規上場など



○８月１３日



決算発表：トライアル<141A>，タウンズ<197A>，ＭＩＸＩ<2121>，サッポロＨＤ<2501>，Ｌドリンク<2585>，ＪＰＨＤ<2749>，コメ兵ＨＤ<2780>，マツキヨココ<3088>，プレサンス<3254>，オープンＨ<3288>，Ｃｉメディカ<3540>，ラクス<3923>，メルカリ<4385>，サイボウズ<4776>，クオリプス<4894>，ニチレキ<5011>，ＪＢＳ<5036>，アルバック<6728>，アイコム<6820>，日電子<6951>，シチズン<7762>，アシックス<7936>，セイコーＧ<8050>，いなげや<8182>，琉球銀<8399>，ウィズメタク<9260>，光通信<9435>，建設技研<9621>，ケーユーＨＤ<9856>，日本ＫＦＣ<9873>ほか

※海外企業決算発表：ホーム・デポほか



○８月１４日



決算発表：ソラコム<147A>，ジーエヌアイ<2160>，グリコ<2206>，フジオフード<2752>，オイシックス<3182>，すかいらーく<3197>，トリドール<3397>，エムアップ<3661>，特種東海<3708>，チェンジＨＤ<3962>，パークシャ<3993>，ＰＡコンサル<4071>，Ａｐｐｉｅｒ<4180>，電通グループ<4324>，フリー<4478>，メドレー<4480>，ベース<4481>，エニマインド<5027>，弁護士ＣＯＭ<6027>，バリューＨＲ<6078>，荏原<6361>，日機装<6376>，マブチ<6592>，フェローテク<6890>，ライフネット<7157>，あいちＦＧ<7389>，バイセル<7685>，朝日インテク<7747>，ＩＤ＆ＥＨＤ<9161>，カドカワ<9468>，サンドラッグ<9989>ほか

※海外企業決算発表：シスコシステムズほか



○８月１５日



決算発表：総医研<2385>，ＤＴＳ<9682>

※海外企業決算発表：ウォルマート，アプライドマテリアルズほか



○８月１６日



決算発表：環境管理<4657>，パンパシＨＤ<7532>，ＭＨグループ<9439>



出所：MINKABU PRESS