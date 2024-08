ビジネスでも使える！DINOS CORPORATION『d-FAVE 大人の推し活トートバッグ』

DINOS CORPORATIONは、大人世代向けの『d-FAVE 大人の推し活トートバッグ』を、ディノスオンラインショップにて2024年8月9日より販売中です。

DINOS CORPORATION『d-FAVE 大人の推し活トートバッグ』

【『d-FAVE 大人の推し活トートバッグ』商品詳細】

■税込価格 : 14,900円(送料無料)

■色 : ブラック、ネイビー、カーキ 計3色

■サイズ : 本体最大部約幅34cm×マチ12cm×高さ43cm、ハンドル持ち手高さ15cm、ショルダーベルト長さ68〜117cm(無段階調整可能)

■素材 : ナイロン、内側…ナイロン、持ち手…合成皮革、ショルダー…ナイロン

■重さ : 約880g(ショルダーベルト含む)

■内部ポケットの仕様: ポケット背胴側…オープンポケット×1、

ファスナーポケット×1

前胴側…片折れポケット×1、

ゴム入り広マチポケット×1

サイド…オープンポケット×1、

ゴム入り筒形オープンポケット×2

■外部ポケットの仕様: 隠しマグネット付きオープンポケット×1

■天部留め具 : ファスナー式開閉(フラップ付き)

■ショルダーベルト付き(取り外し可能)

■内側にキーリングストラップ×1(取り外し可能)、キーホルダー取り付け用Dカン×1

■底鋲4個付き

■原産国 : 中国製

推し活中でもおしゃれなインテリアを諦めたくない!オタバレせず上品に推し活を楽しみたい!そんな大人世代の推し活社員たちが、自身で使いたいものを企画&紹介。

推し活グッズ開発裏話も配信しています。

【開発担当者が本当に欲しかった“大人の推し活バッグ”】

開発担当者がこだわったのは、普段使いができるデザイン。

上品で年齢、性別を問わず使用できるデザインで、推し事シーンでもビジネスシーンでも両立できる使い勝手にもこだわったバッグです。

【担当者のコメント】

コロナ禍で男性ボーカルグループに興味を持ち、コンサートやライブビューイングに参加する機会が増えました。

その際、応援グッズなど多くの物を持ち運ぶためのバッグが必要となりましたが、平日、仕事後に現場へ行くこともあり、バッグ選びに困ることがありました。

周囲を見渡すと、カラフルな布製のトートバッグを持っている若者が目立ちましたが、実際には推し活をしている人の年齢層や趣味は様々で、大人世代の人が現場に行くときに使えるバッグについて、自分と同じように悩んでいる人がいるのではないかと思ったことが開発のきっかけです。

現場へ行くときはなるべく荷物をひとつにまとめたいのですが、パソコンなどの仕事道具と応援グッズをまとめてきれいに収納できるバッグがなく、オンオフ両立できるバッグの必要性を実感したこともあります。

開発にあたっては十数名の“推し持ち”社員や“推し友”の意見を聞いてブラッシュアップしていきました。

一見シンプルでどこにでもありそうなトートバッグですが、バッグ専業メーカーの担当者さんに「こんなバッグ作ったことがない」と言っていただけるほど、こだわっています。

【“推し持ち”たちの願いを叶えるこだわり仕様】

■推し事シーンでもビジネスシーンでも使える上品でシンプルなデザイン

推し事シーンでもビジネスシーンでも使用できるデザイン

老若男女どなたでも使いやすいデザイン。

バッグ自体の重量を軽くするため本体の素材はナイロンを使用。

合成皮革を使用した持ち手は「手提げ」「肘掛け」「肩掛け」が可能、ナイロン製のショルダーベルトは長さ調整可能で「肩掛け」「たすき掛け」が可能です。

■縦型トートの上部を有効活用

デッドスペースになりがちな上部も使いやすく大容量縦型トートの上部には充実した内ポケットを装備。

双眼鏡が入るマチ付きのポケットやバッグの中で迷子になりがちなペンライト用の予備の乾電池が入る小さめのポケットなどが付いています。

ライブ中に急に必要になった乾電池を探して、大事なシーンを見逃すこともなくなります。

■大判うちわがすっぽり入る縦型トート

大判うちわやパソコンも収納できます。

内部のサイドポケットはうちわの柄が外に出ることなくすっぽりかくせる大きさ。

13インチのパソコンも収納できます。

大容量でありながら狭い座席の足元に置くために幅と奥行サイズにこだわり、自立する構造です。

自立するので外側のオープンポケットにうちわやスローガン、ボードなどを入れると、ライブ中出し入れがしやすくなっています。

また、4面全てに補強用のシートを内蔵しており、収納物を保護します。

■スリムなボディなのに大容量

大容量収納

推し活グッズとお仕事グッズが入る大容量です。

※写真<右>と<中央>は「まとめて入れられる収納物の一例」(以下の収納物を使用しています。)

大判サイズうちわ×3、13インチノートパソコン、A3硬質カードケース、A4ドキュメントファイル、コレクションバインダー、フォトカードファイル、フォトカード入りA6硬質カードケース、チェキサイズフォトカード、チケット、メイクポーチ、タオル、折り畳み傘、600mlペットボトル、モバイルバッテリー、ハンディファン、ペンライト×2、乾電池、双眼鏡、財布、スマートフォン、名刺入れ、イヤホン、鍵、ハンカチ、ポケットティッシュ、エコバッグ、サプリメント、非常食(もち麦バー、ようかん、塩分チャージタブレット)、マスコットキーホルダー、アクスタ用キーホルダー、ロゴキーホルダー ※収納時、A3硬質カードケースは若干はみ出ます。

