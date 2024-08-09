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¡ÊAMD Ryzen 7 9700X / GeForce RTX 4080 SUPER / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD¡Ë
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¡ÊAMD Ryzen 7 9700X / GeForce RTX 4070 Ti SUPER / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD¡Ë
GALLERIA XA7R-R46T¡¡9700XÅëºÜ¡§259,980±ß
¡ÊAMD Ryzen 7 9700X / GeForce RTX 4060 Ti 8GB / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD¡Ë
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