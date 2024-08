DAZN、W杯アジア最終予選の日本代表戦を全試合ライブ配信！…アウェイ戦は独占配信に

DAZNは9日、日本時間の9月5日(木)から始まるAFCアジア予選(FIFAワールドカップ26アジア最終予選)を全試合ライブ配信することを発表した。史上初の3カ国(アメリカ、カナダ、メキシコ)共催かつ出場国数もこれまでの「32」から「48」へ大幅に拡大されるFIFAワールドカップ26。AFCアジア予選は同大会のアジア地区最終予選として、2次予選を勝ち抜いた18チームが3つのグループに分かれ、ホーム&アウェイ方式の総当たり戦を行い、各グループの上位2チームが本大会への出場権を自動的に獲得する。

◼︎DAZN・AFCアジア予選・日本代表戦の配信スケジュール

2次予選を6戦全勝の首位で突破した日本代表はグループCに入り、オーストラリア、サウジアラビア、バーレーン、中国、インドネシアと対戦。8大会連続8度目の本大会出場をかけて、約9カ月間に渡るアジアの熾烈な戦いに臨む。DAZNでは日本代表戦を含めてAFCアジア予選の全試合をライブ配信することが決定。なお、日本代表のアウェイゲームについては独占配信となる。ライブ配信だけに留まらず、見逃し配信やハイライト、事前番組、プレビュー・レビュー番組など様々なコンテンツの配信も行われる。なお、関連する一部の中継・番組は、登録のみで無料視聴が可能となる「DAZN Freemium」から配信される予定だ。また、ライブ配信については、純粋に試合に集中して観戦したいサッカーファンに向けての専門性を高めた中継と、少しカジュアルに楽しみたいファンを主体に視聴者と元日本代表やお笑い芸人、タレントやインフルエンサーといった出演者が直接コミュニケーションしながら試合を観戦するスタイルの「FANZONE」のダブル配信を行う予定だという。日本代表戦の配信スケジュールについては以下の通り。※試合開始はすべて日本時間表記▼2024年9月5日(木) 日本 vs 中国 キックオフ 19:359月10日(火) バーレーン vs 日本 キックオフ 25:00*10月10日(木) サウジアラビア vs 日本 キックオフ未定*10月15日(火) 日本 vs オーストラリア キックオフ 19:3511月14日(木) インドネシア vs 日本 キックオフ未定*11月19日(火) 中国 vs 日本 キックオフ未定**はDAZN独占配信