½»Âð¤Ë¼ó¹Ê¤á¤é¤ì¤¿½÷À°äÂÎ »¦¿Í»ö·ï¤ÇÁÜººËÜÉôÀßÃÖ ÀéÍÕ¡¦¤¤¤¹¤ß»Ô
¡¡ÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»Ô¤Î½»Âð¤Ç89ºÐ¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ó¤Ë¹Ê¤á¤é¤ì¤¿º¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·ÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈï³²½÷À¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½»Âð¡Ê¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤¤¹¤ß»Ô¾®Âô¤Î½»Âð¤Ç6Æü¡¢1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐ¾åÀÅ»Ò¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤¬2³¬¤Î¿²¼¼¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¾å¤µ¤ó¤Î¼ó¤Ë¤Ï¹Ê¤á¤é¤ì¤¿º¯¤¬¤¢¤ê¡¢Æ¬¤Ë¤â½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤Ï¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤Ç¤·¤¿¡£ÀÐ¾å¤µ¤ó¤ÎÃå°á¤ËÍð¤ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ËÁè¤Ã¤¿·ÁÀ×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï²¿¼Ô¤«¤¬»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÐ¾å¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤ÈÃÇÄê¤·¡¢100¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë