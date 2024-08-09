【PLAMAX 1/72 VF-19改ファイヤーバルキリー（熱気バサラ機）】受注期間：8月9日～9月4日2025年1月 発売予定価格：8,800円【PLAMAX MF-89 minimum factory 熱気バサラ】受注期間：8月9日～9月4日2025年2月 発売予定価格：3,520円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX 1/72 VF-19改ファイヤーバルキリー（熱気バサラ機）」と「PLAMAX MF-89 minimum factory 熱気バサラ」をそれぞれ2025年1月と2月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、受注期間は9月4日まで。価格は「VF-19改ファイヤーバルキリー」が8,800円、「熱気バサラ」が3,520円。

本製品は、アニメ「マクロス7」より主人公の熱気バサラと愛機の「VF-19改ファイヤーバルキリー」を、プラモデルシリーズ「PLAMAX」で商品化したもの。

「PLAMAX 1/72 VF-19改ファイヤーバルキリー（熱気バサラ機）」は、熱気バサラの愛機「VF-19改」をバトロイド形態でプラモデル化しており、1/72スケールならではの迫力のボリュームで、広い可動域とガッシリとしたフォルムを実現している。肩部のスピーカー展開状態はパーツの差し替えで再現でき、フェイスパーツの差し替えでマスクの開閉状態を再現可能。脚部ミサイルハッチも開閉可能で、スピーカーポッドが付属する。

「PLAMAX MF-89 minimum factory 熱気バサラ」は、誰でもキレイに組み立てられる色分け済みプラモデル「PLAMAX minimum factory」にて立体化しており、マルチカラーで構成されたパーツを接着し、付属の瞳デカールを貼るだけで、これまでにない精緻さで手のひらサイズの造形が手に入る。

「PLAMAX 1/72 VF-19改ファイヤーバルキリー（熱気バサラ機）」

「PLAMAX MF-89 minimum factory 熱気バサラ」

仕様：組み立て式プラスチックモデル スケール：1/72スケール 全高：約227mm 素材：ABS、PS仕様：組み立て式プラスチックモデル スケール：1/20スケール 全高：約90mm 素材：PS

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※画像はCGによる塗装仕上げ見本です。

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。