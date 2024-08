JO1『JO1DER SHOW 2024』ツアー詳細決定！結成5周年記念日や“JAMの日”公演も

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■サブタイトルは“WHEREVER WE ARE”。神奈川・兵庫・静岡・福岡の4都市14公演を駆け抜ける!

JO1の2024年初のライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』の詳細が決定。神奈川・兵庫・静岡・福岡の全国4都市、全14公演の開催が発表され、同時にファンクラブ最速先行の受付がスタートした。

『JO1DER SHOW 2024』は、先日開催されたファン感謝イベントでサプライズ告知され、ツアーを待ち望んでいたファンからは期待の声が殺到。10月2日にリリースを控えている9thシングル「WHERE DO WE GO」に対し、ツアーのサブタイトル“WHEREVER WE ARE”というアンサーワードもあらたに公開となった。2024年で結成5周年の記念日や、JO1のファンネーム“JAM”が決定した“JAMの日”を含む、全14公演を駆け抜ける。

9thシングル「WHERE DO WE GO」のキャッチコピー“僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ”のメッセージを通じて、ふと気がつくとJO1が誘うこのツアーに自然と導かれていき、その先にあるストーリーをこのライブで体感できる特別な公演となる。

ライブ情報

『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』

11/23(土)神奈川・Kアリーナ横浜

11/24(日)神奈川・Kアリーナ横浜

12/07(土)兵庫・神戸ワールド記念ホール

12/08(日)兵庫・神戸ワールド記念ホール

12/11(水)兵庫・神戸ワールド記念ホール

12/12(木)兵庫・神戸ワールド記念ホール

12/21(土)静岡・静岡エコパアリーナ

12/22(日)静岡・静岡エコパアリーナ

12/27(金)福岡・マリンメッセ福岡A館

12/28(土)福岡・マリンメッセ福岡A館

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「WHERE DO WE GO」

『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』特設サイト

https://jo1.jp/feature/2024_livetour_jo1dershow

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/