¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¤¬¿ÈÇä¤êÀè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶á¤¤¶Ú¤¬8·î8Æü¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¤¬ÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

.