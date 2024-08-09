¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > IT¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¤¬¿ÈÇä¤ê¤ò¸¡Æ¤¤«¡© ¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¤¬¿ÈÇä¤ê¤ò¸¡Æ¤¤«¡© 2024Ç¯8·î9Æü 14»þ0Ê¬ ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¤¬¿ÈÇä¤êÀè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶á¤¤¶Ú¤¬8·î8Æü¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¤¬ÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£. ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¡¢À¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ä¾ðÊóÏ³±Ì¤òËÉ¤°À½ÉÊ Âç»°ÀîÉû¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎAI¡õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀïÎ¬¤È¤Ï ¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¥í¡¢AI¡ß¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬È¯É½ - ¾ÜºÙ¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀâÌÀ