サードウェーブは、ゲーミングPC『GALLERIA(ガレリア)』より、「祇(くにつがみ):Path of the Goddess 推奨ゲーミングPC」を2024年8月8日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。本製品は、『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』を快適にプレイできるスペックで構成されるゲーミングPC。デスクトップとノートの全3機種をラインアップする。購入特典としてオリジナル壁紙を初期設定している。

【デスクトップPC】GALLERIA XA7C-R47 祇:Path of the Goddess 推奨ゲーミングPC:269,980円(Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD)GALLERIA RM5C-R46 祇:Path of the Goddess 推奨ゲーミングPC:167,979円(Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 4060 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD)【ノートPC】GALLERIA XL7C-R45-5 祇:Path of the Goddess 推奨ゲーミングPC:184,980円(Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4050 Laptop GPU / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD)オリジナル壁紙イメージ