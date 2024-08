¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î¼«Æ°À¸À®µ¡Ç½ÄÉ²Ã¡ª¥Ú¥Í¥È¥ì¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ê¥ß¥Ã¥È¡Öamie¡×

ペネトレイト・オブ・リミットでは、「読まれない社内資料をなくす」をコンセプトにしたAIチャットボットサービスamieの新たなバージョンを2024年8月8日にリリースしました。

《 amieについて 》

amieは、AIによる自動学習機能を有し、企業のホームページや既存の説明資料データを自動で分析し、問い合わせに応じた回答を提供します。

これにより、チャットボット導入時の事前回答シナリオの登録作業を大幅に軽減し、スピーディーな導入を実現します。

さらに、継続的な利用によって自己学習し、より適切な回答が可能になります。

また、手動での情報登録による学習も可能です。

加えて、管理者はチャットの問い合わせ状況をリアルタイムで確認し、サポートデスクや担当者が直接対応を引き継ぐことができる機能も備えています。

amie AIチャットボット

《 バージョン3.7の新機能 》

バージョン3.7では、チャット利用におけるユーザビリティを向上させる新機能を追加しました。

1. ハッシュタグの自動生成機能

この機能は、生成AIを活用し学習したデータからページ内容に関連するタグを自動生成します。

これにより、ユーザがチャットを利用する際に必要な情報を絞り込みやすくなり、より迅速に目的の情報にたどり着くことができます。

2. 回答へのフィードバック機能の追加

既存のフィードバック機能に加え、「解決ボタン」を新たに実装しました。

ユーザの質問が解決されたかどうかを分析しやすくなり、管理者はユーザの意見や要望を直接収集することで、より的確なチューニングに役立てることができます。

また、ユーザの質問に類似した過去の質問データをAIが検索し、類似質問を提案する機能も追加しているため、ユーザが求める回答をより得やすくなりました。

ハッシュタグ自動生成機能画面イメージ

フィードバック機能画面イメージ

《 amieの主な機能 》

● AIの自動学習によるスピーディーな導入と回答精度の向上

● 24時間自動対応、有人対応への引継ぎも可能

● チャット履歴や利用状況の確認、分析機能

● 14カ国語への多言語対応

● マルチアカウント機能により、複数部門での利用も可能

