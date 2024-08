東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストラン「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/ベッラヴィスタ・ラウンジ“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2024年9月1日 〜 2024年11月7日

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2024年9月1日から11月7日の期間、“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが登場☆

レストラン「ベッラヴィスタ・ラウンジ」でも、“ディズニー・ハロウィーン2024”をテーマにした「ランチコース」と「グルメディナーコース」、「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ディズニー・ハロウィーン”ランチコース

© Disney

価格:6,700円

提供時間帯:ランチ

※ご利用時間は120分といたします。

鰆のコンフィ 軽く燻製した里芋のピュレ 海老とクスクスのインサラータ豚バラ肉とナスのリゾットイトヨリ鯛のインパデッラ 蕪のスープ仕立て 柚子のアクセント または 牛フィレ肉のビステッカ 茸のトリフォラーティ パッパ・アル・ズッキーノ南瓜のテリーヌ ほうじ茶ジェラートコーヒー または 紅茶

イタリアをテーマにしたお料理がコースで楽しめる「“ディズニー・ハロウィーン”ランチコース」

全3品にデザートプレートのコースで、メインは「イトヨリ鯛のインパデッラ 蕪のスープ仕立て 柚子のアクセント」と「牛フィレ肉のビステッカ 茸のトリフォラーティ パッパ・アル・ズッキーノ」、秋の味覚が楽しめる2種類のお料理の中から1種類お好みで選ぶことができます!

どのプレートも華やかな彩りで、食欲をそそります◎

デザートプレートにはバルーンとゴーストのアートも。

最後は「南瓜のテリーヌ ほうじ茶ジェラート」でさっぱりといただけます。

“ディズニー・ハロウィーン”グルメディナーコース

© Disney

価格:16,500円

提供時間帯:ディナー

・ご利用時間は120分といたします。

アンティパスト・ミスト 海老と里芋のゼッポレ 南瓜のスープ タコのルチアーナ 豚バラ肉のコンフィ 鱸のマリネ栗のタリアテッレ 牛肉と茸のラグー太刀魚のヴァポーレと帆立貝 白ワインとほうれん草のソース和牛サーロインのグリリアータ 赤玉葱のコンポスタ リ・ド・ヴォーと根菜のブレゼ または 仔羊の香草焼き カルチョフィソース リコッタのニョッキ ヴァイオレットマスタードクランベリーとクルミのブラウニー ラズベリークリーム カシスジェラートシェフこだわりのティラミスコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯にいただける特別感たっぷりな「“ディズニー・ハロウィーン”グルメディナーコース」

前菜のプレートには、5種類のお料理が少しずつ上品に盛り付けられています☆

またコース全体を通して、栗や秋刀魚、南瓜など、秋の味覚をたっぷりと堪能できるのも魅力のひとつ。

メインは「和牛サーロインのグリリアータ 赤玉葱のコンポスタ リ・ド・ヴォーと根菜のブレゼ」と「仔羊の香草焼き カルチョフィソース リコッタのニョッキ ヴァイオレットマスタード」の2種類から選べます。

デザートプレートの「クランベリーとクルミのブラウニー ラズベリークリーム カシスジェラート」は、ハロウィーンらしい彩りが素敵で、ゴーストや蜘蛛の巣のアートも!

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

アイスティー、ブラッドオレンジジュース、バタフライピーシロップ、みかんゼリー、レモンジュース、マスカットジュース、バイオレットシロップ、メレンゲ、わたがし

もこもこのわたがしがインパクト抜群な「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」

ランチとディナーの時間帯にいただけます。

ドリンクは、アイスティーがベースで、ブラッドオレンジジュースにレモンジュース、マスカットジュースとさっぱりとした味わい☆

そして紫色とオレンジ色の2層のハロウィーンカラーがユニークで、下部はみかんゼリーになっているので食感も楽しめます!

ハロウィーン気分が堪能できるのはもちろん、記念日や特別な日のお食事にもぴったり。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/ベッラヴィスタ・ラウンジ“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

