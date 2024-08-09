¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡Û²¬»³¸©¡¦²¬»³»Ô¤ËÈ¯É½
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å2»þ44Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤ò²¬»³»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤ò²¬»³»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡Û²¬»³¸©¡¦²¬»³»Ô¤ËÈ¯É½
ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢9ÆüÍ¼Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£²¬»³»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦¿»¿å
¡¡9ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm
¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡9ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòº×,
¥Í¥¸,
¶âÂ°²Ã¹©,
¹©¾ì,
Ë¡Í×,
ÇÛÀþ,
°ËÅì»Ô,
Ë¬Ìä²ð¸î