【パワーパフ ガールズ めじるしアクセサリー】8月第2週より順次発売価格:1回300円

バンダイ ベンダー事業部は、ガシャポン「パワーパフ ガールズ めじるしアクセサリー」を8月第2週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売する。価格は1回300円。

本商品は、アメリカでの放送開始から25周年を迎えた、Cartoon Network(カートゥーン ネットワーク)のアニメ「パワーパフ ガールズ」のキャラクターやタイトルロゴを全高約3cmのサイズにしたマスコット。付属のカニカンとシリコンパーツを用いてポーチやペットボトル、傘の持ち手などにつけることで、自分の持ち物の“めじるし”として使用することができる。

ラインナップは、「ブロッサムA」、「バブルスA」、「バターカップA」、「ブロッサムB」、「バブルスB」、「バターカップB」、ラバー製の「ロゴ」。全7種のうち、「ブロッサム」、「バブルス」、「バターカップ」のBは、ガシャポンオリジナルのレインコート姿となっている。

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & TM Cartoon Network. (s24)

