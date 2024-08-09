25Ç¯Â´¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢ÆâÄêÎ¨91¡ó¡¡8·î1Æü»þÅÀ¡¢ºÇ¹â¿å½à
¡¡½¢¿¦¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ê¥¯¥Ê¥Ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ï9Æü¡¢2025Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î½¢¿¦ÆâÄêÎ¨¤¬8·î1Æü»þÅÀ¤Ç91.2¡ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£24Ç¯Â´¤ÎÁ°Ç¯Æ±»þÅÀ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ4.6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤¿¡£¸½¹Ô¤ÎºÎÍÑÆüÄø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿17Ç¯Â´°Ê¹ß¤Ç¡¢20Ç¯Â´¤ÈÊÂ¤ÓºÇ¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸·Ï¤¬89.9¡ó¡¢Íý·Ï¤¬94.3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÆâÄê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Î67.4¡ó¤¬¡¢2¼Ò°Ê¾å¤«¤é¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÄêÀè´ë¶È¤Î¶È¼ï¤Ï¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®¶È¡×¤¬27.6¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¡ÖÀ½Â¤¶È¡Êµ¡³£°Ê³°¡Ë¡×¤¬18.5¡ó¡¢¡Öµ¡³£´ï¶ñÀ½Â¤¶È¡×¤¬16.1¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï8·î1¡Á5Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¡£836¿Í¤¬²óÅú¤·¤¿¡£