²¬»³13.13¿Í¡¡¹áÀî16.32¿Í¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¡¡1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê´¶À÷¼Ô
»ñÎÁ¡¡PCR¸¡ºº
¡¡²¬»³¸©¤È¹áÀî¸©¤Ï9Æü¡¢ÄêÅÀÇÄ°®¤Ë´ð¤Å¤¯Ä¾¶á1½µ´Ö¡Ê7·î29Æü～8·î4Æü¡Ë¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤¬»ØÄê¤¹¤ë84¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢£±°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê13.13¿Í¡ÊÁ°½µ14.98¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏÈ÷ËÌÃÏ°è(21.83¿Í) ¡¢ÁÒÉß»Ô(20.69¿Í)¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢¤ªËß¤Ïµ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¦¤Ä¤é¤Ê¤¤¡×¹ÔÆ°¡Ê´¶À÷ËÉ»ßºö¡¦ÂÎÄ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¹ÔÆ°¡¦Å¬ÀÚ¤Ê¼õ¿Ç¡Ë¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¤¬»ØÄê¤¹¤ë47¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê16.32¿Í¡ÊÁ°½µ16.96¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£4½µÏ¢Â³¤ÇÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏÅì»¾ÃÏ°è(22.38¿Í)¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£