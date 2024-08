【モデルプレス=2024/08/09】KARAのニコル(NICOLE)とヨンジ(YOUNG-JI)が8月8日、歌手のジェジュン(JAEJOONG)のYouTubeチャンネル「ジェチング(Jae friends)」に出演。TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー)のSOOBIN(スビン)が「『GO GO サマー!』のダンスカバーを披露したことについて言及する一幕があった。

◆KARA、東京ドームでスビンが披露した「GO GO サマー!」についてコメント

◆ニコル、スビンへ感謝のメッセージ

この日、「ジェチング」にゲストとして登場したニコルとヨンジ。ジェジュンとの会話の中で、ヨンジは「TOMORROW X TOGETHERのスビンという子が東京ドームで『GO GO サマー!』を(披露してくれて)」と7月10〜11日にかけて開催された『TOMORROW X TOGETHE WORLD TOUR <ACT:PROMISE> IN JAPAN』の東京ドーム公演で、TOMORROW X TOGETHERのスビンがKARAの「GO GO サマー!」を踊ったことについて言及。ニコルも「チャレンジ動画のように踊ってくれたの」と話し、ヨンジは「そのTOMORROW X TOGETHERのファンは若いの。でも、その子たちが『GO GO サマー!』をみんなで歌ってくれたんですよ」と喜んだ。するとこのエピソードを聞いたジェジュンは「すごい」とリアクション。ニコルとヨンジは「一緒に歌ってくれている姿に私たちが感動して」「歌詞を全部覚えてくれているんですよ、その若い子たちが」とコメントした。その時の様子がVTRで流れた後、ジェジュンが「感謝の気持ちをスビンさんに一言お願いできますか?」と振ると、ニコルは「スビンさん、東京ドームで私たちの『GO GO サマー!』を歌ってくれて、そして、TOMORROW X TOGETHERのMOA(TOMORROW X TOGETHERのファンネーム)の皆さん、一緒に歌ってくれて本当に感謝しています。私たち5人全員が本当に感動しました。ありがとうございます」嬉しそうに微笑んでいた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】