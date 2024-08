JO1が今年初のライブツアー<JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’>(読み:ジェイオーワンダーショー ニセンニジュウヨン ウェアエバー ウィーアー)の詳細を発表した。本ツアーは、神奈川・兵庫・ 静岡・福岡の全国4都市、全14公演で開催。結成5周年の記念日や、JO1のファンネーム“JAM”が決定した“JAMの日”を含む全14公演だ。現在、チケットのファンクラブ最速先行の受付もスタートしている。

<JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’>

【神奈川・Kアリーナ横浜】

11月23日 (土) 開場/開演 16:30/18:00

11月24日 (日) 開場/開演 11:00/12:30 ・ 17:00/18:30



【兵庫・神戸ワールド記念ホール】

12月7日(土) 開場/開演 17:00/18:00

12月8日(日) 開場/開演 11:30/12:30・ 17:00/18:00

12月11日(水) 開場/開演 17:30/18:30

12月12日(木) 開場/開演 17:30/18:30



【静岡・静岡エコパアリーナ】

12月21日(土) 開場/開演 11:30/12:30・ 17:00/18:00

12月22日(日) 開場/開演 14:00/15:00



【福岡・マリンメッセ福岡A館】

12月27日(金)開場/開演 17:00/18:00

12月28日(土)開場/開演 11:30/12:30 ・ 17:00/18:00



・チケット先行受付

JO1 OFFICIAL FANCLUB 最速先行:

8月9日(金) 12:00 〜 8月19日(月)23:59 当落発表:8月27日(火)20:00



JO1 OFFICIAL FANCLUB 会員先行:

8月23日(金)12:00 〜 9月1日(日)23:59 当落発表:9月7日(土)20:00



JO1 Mail 会員先行:

9月6日(金) 12:00 〜 9月11日(水)23:59 当落発表:9月20日(金)20:00



・チケット料金

指定席 11,000円(税込)

着席指定席 11,000円(税込)

10月2日にリリースを控えている9thシングル「WHERE DO WE GO」(読み: ウェア ドゥ ウィ ゴー)に対し、ツアーのサブタイトル“WHEREVER WE ARE”というアンサーワードも新たに公開。9thシングルのキャッチコピー“僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ”というメッセージを通じて、ふと気がつくとJO1が誘うこのツアーに自然と導かれていき、その先にあるストーリーをこのライブで体感できる。©LAPONE Entertainment