JO1、今年初のライブツアー＜WHEREVER WE ARE＞詳細発表
JO1が今年初のライブツアー＜JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’＞(読み:ジェイオーワンダーショー ニセンニジュウヨン ウェアエバー ウィーアー)の詳細を発表した。
本ツアーは、神奈川・兵庫・ 静岡・福岡の全国4都市、全14公演で開催。結成5周年の記念日や、JO1のファンネーム“JAM”が決定した“JAMの日”を含む全14公演だ。現在、チケットのファンクラブ最速先行の受付もスタートしている。
©LAPONE Entertainment
＜JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’＞
11月23日 (土) 開場/開演 16:30/18:00
11月24日 (日) 開場/開演 11:00/12:30 ・ 17:00/18:30
【兵庫・神戸ワールド記念ホール】
12月7日(土) 開場/開演 17:00/18:00
12月8日(日) 開場/開演 11:30/12:30・ 17:00/18:00
12月11日(水) 開場/開演 17:30/18:30
12月12日(木) 開場/開演 17:30/18:30
【静岡・静岡エコパアリーナ】
12月21日(土) 開場/開演 11:30/12:30・ 17:00/18:00
12月22日(日) 開場/開演 14:00/15:00
【福岡・マリンメッセ福岡A館】
12月27日(金)開場/開演 17:00/18:00
12月28日(土)開場/開演 11:30/12:30 ・ 17:00/18:00
・チケット先行受付
JO1 OFFICIAL FANCLUB 最速先行:
8月9日(金) 12:00 〜 8月19日(月)23:59 当落発表:8月27日(火)20:00
JO1 OFFICIAL FANCLUB 会員先行:
8月23日(金)12:00 〜 9月1日(日)23:59 当落発表:9月7日(土)20:00
JO1 Mail 会員先行:
9月6日(金) 12:00 〜 9月11日(水)23:59 当落発表:9月20日(金)20:00
・チケット料金
指定席 11,000円(税込)
着席指定席 11,000円(税込)
◆ツアー特設サイト