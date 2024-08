アントレ・ラボコーポレーションは、ビジネスパーソンを対象とした『モテ研修体験セミナー』を2024年9月26日(木)に東京都・御茶ノ水のワイム貸会議室で開催します。

アントレ・ラボコーポレーション『モテ研修体験セミナー』

■セミナー概要

タイトル :モテ研修体験セミナー〜人・仕事・運に愛されてヒトになれ!〜

開催日時 :2024年9月26日(木) 15:00〜16:00(14:50受付開始)

会場 :ワイム貸会議室お茶の水 ROOM C

(〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-20

お茶の水ユニオンビル4F)

アクセス :JR中央線「御茶ノ水」駅 徒歩5分

参加費 :無料(研修導入検討のための視察参加に限る)

参加条件 :ビジネスパーソン(同業他社の方はご遠慮ください)

定員 :15名

主催 :アントレ・ラボコーポレーション

アントレ・ラボコーポレーションは、ビジネスパーソンを対象とした『モテ研修体験セミナー』を2024年9月26日(木)に東京都・御茶ノ水のワイム貸会議室で開催。

■『モテ研修体験セミナー〜人・仕事・運に愛されてヒトになれ!〜』について

この研修では、人・仕事・運にモテる力を身につけ、仕事での成果を生み出し、人生をより充実させる方法を学びます。

ポジティブシンキングと自己肯定感の重要性を学び、男性と女性の心理の違いを理解し、効果的なコミュニケーションスキルを身につけます。

また、第一印象を劇的に変えるテクニックやEQ(感情知能)の重要性、脳の効果的な使い方についても学べます。

さらに、自己肯定感を高め、ストレスに強くなるためのメンタルトレーニング方法も紹介します。

最後にQ&Aセッションを行い、参加者からの質問に答えます。

セミナーの対象者 :ビジネスパーソン、特に経営者・管理職

セミナーで身につく知識 :モテる力、コミュニケーション技術、

ポジティブシンキング

開催の趣旨 :人・仕事・運に愛されるためのスキル向上

大まかなセミナーの流れ :基本から応用までのモテる技術を学ぶ

これまでの参加人数や開催回数:初開催

<プログラム>

第1部 「ポジティブシンキングと自己肯定感の重要性」

第2部 「男女の心理の違いと効果的なコミュニケーションスキル」

第3部 「第一印象を劇的に変えるテクニック」

第4部 「EQ(感情知能)の重要性と脳の効果的な使い方」

第5部 「自己肯定感を高め、ストレスに強くなるためのメンタルトレーニング」

体験セミナーなので内容を説明し、研修でのワークショップの一部を体験できます。

■講師プロフィール

松田 貴盛氏(株式会社エブリオン 代表取締役社長)

幼少期から武道・格闘技を通して自己鍛錬を続け、様々な指導者と出会う。

18歳で映画監督を目指し単身渡米。

コロラド州・ニューメキシコ州・アリゾナ州・カリフォルニア州と渡り歩き、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校の映画科を卒業。

2010年12月に「進学塾リオン」を開校。

これまで1万人以上の若者達を大学受験合格に導いている。

誰もが記憶の達人になり脳の可能性を最大限に引き出す「エブリオン超記憶」セミナーや、専門分野である東洋哲学・行動心理学を通して海外展開を目指す企業の特別コーチなどを務めると同時に、全国の有名経営者など多くのリーダー達及びリーダーを目指す人達の指導者として活躍している。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビジネスパーソン対象!アントレ・ラボコーポレーション『モテ研修体験セミナー』 appeared first on Dtimes.