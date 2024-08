映画史上最も破天荒なヒーロー、デッドプールとウルヴァリンの活躍を描く、過激で笑えるアクション・エンターテイメント超大作『デッドプール&ウルヴァリン』が大ヒット公開中!

そしてこの度、8月8日(木)に『デッドプール&ウルヴァリン』推し活祭り♡R指定な応援上映が開催されました☆

マーベル映画『デッドプール&ウルヴァリン』推し活祭り♡R指定な応援上映

開催日時:2024年8月8日(木)19:00開演

会場:TOHOシネマズ梅田別館スクリーン9

上映バージョン:2D吹替版

会場へは、デッドプールやウルヴァリンのぬいぐるみ、カバンやタオルなどのアイテムを持ってきている方や、オリジナルの赤色と黄色のサイリウムを持ち込んでいる方、また、デップーなどマーベル・キャラクターの格好をしたコスプレイヤーなど、アツいファンが大集合で客席はほぼ満席に!

来場者プレゼントとして配布された推し活♡うちわや俺ちゃん銀行券を手に写真撮影をしたりと来場したファンの興奮がひしひしと伝わってきました。

MCが登場するやいなや、鳴りやまない拍手や声援で会場が包まれ、ボルテージはいきなり最高潮に!

参加したファンのほとんどが、すでに映画館で2回以上『デッドプール&ウルヴァリン』を鑑賞しており、中にはなんと今日を含めて10回目の鑑賞という方や、公開されてからほぼ毎日ご覧になられている方も!

上映前には、ライアン・レイノルズ、ヒュー・ジャックマン、ショーン・レヴィ監督のサイン入りポスターやBESTFRIENDSネックレス入りの豪華デップーグッズ詰め合わせが当たるプレゼント抽選会を実施。

会場からは「欲しい――!」「ほんまに!?」とワクワクが止まらないリアクションや、抽選に当選したお客様から「私や~~~!」と歓喜の声が上がった。

デッドプールとウルヴァリンを象徴する赤色と黄色のサイリウムで会場が華やか彩られたタイミングで発声練習が行われ、MCの「デッドプール&」というコールに、「ウルヴァリン!!」とファンが大きな声、拍手、指笛で応じ、大阪のファンの熱狂が感じられる大盛り上がりのなか上映スタート!

本編上映中も、「レッツ・ファ***ン」と一人のファンが叫ぶと「ゴーーー!」と会場全体が呼応するなど、登場キャラクターへの応援や、笑い声や、驚きのリアクションなどデップー愛に溢れた2時間8分のイベント上映となりました。

『デッドプール&ウルヴァリン』作品概要

監督:ショーン・レヴィ(『フリー・ガイ』 『ナイト・ミュージアム』)

キャスト:ライアン・レイノルズ、ヒュー・ジャックマン

原題:『DEADPOOL & WOLVERINE』

公開日:大ヒット公開中

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

© 2024 20th Century Studios / © and TM 2024 MARVEL.

