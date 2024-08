±Ç²è¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¥¹V ¥ì¥¬¥·¡¼¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª ¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡È¥ì¥¬¥·¡¼¡É »þ¤ò±Û¤¨¤ÆÂçÇ÷ÎÏ¤ÇÁÉ¤ë¡ÈÅ·¶õ·õ V¤Î»ú»Â¤ê¡É!!

2024年10月18日(金)に公開される映画「ボルテスV レガシー」から、ポスタービジュアルが公開された。



TVアニメ「超電磁マシーン ボルテス后廚フィリピンの制作陣によって実写リメイクされたテレビシリーズ「VOLTES V LEGACY」。新規シーンが追加され、評価が高かったCGのクオリティをさらにアップさせた“超電磁編集版”の映画「ボルテスV レガシー」(ヨミ:ボルテスファイブ レガシー)が、2024年10月18日(金)に公開される。





今回、大島依提亜さんと森下直親さんが手掛けた、ボルテスVが必殺技“天空剣 Vの字斬り”を繰り出す姿と原作アニメの遺伝子を受け継いだロゴが強い印象を残すポスタービジュアルが公開された。

デザイン:大島依提亜×イラスト:森下直親

原作アニメリスペクトによるノスタルジーと実写版ボルテスVの持つ躍動感が組み合わさった本作ならではのポスタービジュアルが完成!

今にも動き出しそうなほど緻密に描かれ、鋼鉄の重厚感のあるボルテスVは、敵を倒そうと“天空剣 Vの字斬り”を繰り出す――



そんな姿のボルテスVを中央に据え、主人公・スティーヴらボルテス・チーム5人に、プリンス・ザルドスを始めとしたボアザン星人、そしてボルテスVに合体する前のボルトマシンや基地のビッグファルコン、敵旗艦のスカールークに、その戦力であるビースト・ファイターと、キャラクターとメカが勢ぞろいした、本作の勢いを詰め込んだイラストが誕生した。そのイラストを囲むフレームはボルテスVのキーカラーで構成され、長年大切にされていたおもちゃの箱のような擦れが、半世紀の時を経て実写化された本作の軌跡を表している。



同時にお披露目となったロゴは、原作アニメのアイキャッチ(CM放送前後の演出)に使用されていたロゴに着想を得ながら、CGで現代的な要素が足されたボルテスVのように進化させたデザインとなった。



フィリピン制作陣がこだわった“原作へのリスペクト”を随所に込め、本作の魅力も余すことなく伝える、“ボルテスV愛”溢れるポスタービジュアルが完成した。



デザインは、「万引き家族」や、「ミッドサマー」、「ルックバック」といった映画のグラフィックを中心に、展覧会広報物や書籍のデザインも手掛ける大島依提亜さん。イラストは、ガンプラのパッケージイラストや、ロボット作品のトレーディングカードのイラストを数多く手掛けてきた森下直親さんが担当。両名よりコメントも到着している。

デザイン:大島依提亜 コメント

森下直親さんによる完璧なボルテス画のお力添えを得て、フィリピンから飛来した愛にあふれた巨大な“V”を受け止めてみました。





イラスト:森下直親 コメント



ボルテスVファンの方々に喜んで頂けるよう、精魂込めて描き込みました。

引いて全体を眺めたり、寄って細部に目を凝らしたりしながら楽しんでください!





(※コメント原文ママ)

【作品情報】

■映画「ボルテスV レガシー」

2024年10月18日(金)公開



監督:マーク A. レイエス V

脚本:スゼッテ・ドクトレーロ

シニア・エグゼクティブ・プロデューサー:ヘレン・ローズ・セセ、ラーソン・チャン

エグゼクティブ・プロデューサー:ダーリング・プリドトレス、ティージェイ・デル・ロザリオ、白倉伸一郎

キャスト:

ミゲル・タンフェリックス、ラドソン・フローレス、マット・ロザノ、ラファエル・ランディコ、イザベル・オルテガ

マーティン・デル・ロザリオ、リーゼル・ロペス、カルロ・ゴンザレス、エピ・クウィゾン

アルバート・マルティネス、ガビー・エイゲンマン、デニス・トリロ、カーラ・アベラナ





製作国:フィリピン

原題:Voltes V: Legacy

製作年:2024年

日本配給:東映



「ボルテスV レガシー」ポータルサイト:https://voltes-v-legacy.jp/

「ボルテスV レガシー」オフィシャルX:@voltesv_legacy https://x.com/voltesv_legacy



