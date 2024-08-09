¤³¤Î¤Þ¤Þ±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¡ÖÂè°ì¼¡¼è¿åÀ©¸Â¡×¤Ï8·î17Æü¤Ë¤â¡Ú¹áÀî¡Û
¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¼è¿åÀ©¸Â¤¬¡¢17Æü¤Ë¤â»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÌîÀî¿å·Ï¿åÍøÍÑÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©¤ÎÁáÌÀ±º¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬60¡óÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¶¡µëÎÌ¤Ï20%ºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âè°ì¼¡¼è¿åÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÌÀ±º¥À¥à¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢7·î¤«¤é¾¯±«·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãù¿åÎ¨¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Ï±«ÎÌ¤¬Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¤ä¤äÂ¿¤¤Í½Êó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¹ß±«¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢8·î17Æü¤Ë60¡ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¡¢¼è¿åÀ©¸Â¤ò³«»Ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼è¿åÀ©¸Â¤Î³«»Ï»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£