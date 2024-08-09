¡È´ßÅÄÁíÍý¤ÏÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¡¡Â¼¾åÀ¿°ìÏº¸µ¹Ô³×Ã´ÅöÂç¿Ã¤¬ÌÀ¸À¡¡
Â¼¾å¸µ¹Ô³×Ã´ÅöÂç¿Ã¤ÏTBS¡ÝCSÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¡¢ºÆÁª¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë´ßÅÄÁíÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤éÀ¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾åÀ¿°ìÏº ¸µ¹Ô³×Ã´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Î´í¸±À¤¬Èó¾ï¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¡ÊÁíÍý¤Ï¡Ë¸òÂå¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊQ.½ÐÇÏ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡Ë¤Ï¤¤¡×
Â¼¾å»á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢ºÆÁª¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë´ßÅÄÁíÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î¸©²ñµÄ°÷¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Ç¤â¡Ö´ßÅÄÁíÍý¤ÎºÆÁª¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤â¿·¤·¤¤À¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£É½»æ¤òÊÑ¤¨¤Æ¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£