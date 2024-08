11人組グループ・JO1(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)のライブツアー『JO1DER SHOW “WHEREVER WE ARE”』の詳細が9日、発表された。結成5周年の記念日や、ファンネーム・JAMが決定した“JAMの日”を含む全国4都市14公演となる。同ツアーは、先日開催されたファン感謝イベントでサプライズ告知され、ツアーを待ち望んでいたJAMからは期待の声が寄せられていた。10月2日にリリースを控えている9TH SINGLE「WHERE DO WE GO」に対し、ツアーのサブタイトル「WHEREVER WE ARE」というアンサーワードも新たに公開された。

9TH SINGLEのキャッチコピー「僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ」というメッセージを通じて、ふと気がつくとJO1が誘うツアーに自然と導かれていき、その先にあるストーリーをライブで体感できる、特別な公演となる。【ツアー日程】■神奈川・Kアリーナ横浜11月23日(土)午後6時開演11月24日(日)午後0時30分、午後6時30分開演■兵庫・神戸ワールド記念ホール12月7日(土)午後6時開演12月8日(日)午後0時30分、午後6時開演12月11日(水)午後6時30分開演12月12日(木)午後6時半開演■静岡エコパアリーナ12月21日(土)午後0時30分、午後6時開演12月22日(日)午後3時開演■マリンメッセ福岡A館12月27日(金)午後6時開演12月28日(土)午後0時30分、午後6時開演