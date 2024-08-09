´ØÅìÂç¿ÌºÒÄ«Á¯¿ÍµÔ»¦¤á¤°¤ê¡¡ÅÔÃÎ»ö¤ËÄÉÅéµá¤á¤ëÍ×ÀÁÂ³¤¯
¡¡1923Ç¯¤Î´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ç¡ÖÄ«Á¯¿ÍË½Æ°¡×¤Î¥Ç¥Þ¤¬¹¤Þ¤ë¤Ê¤É¤·¡¢ÆüËÜ¤Î·³Ââ¤ä»ÔÌ±¤é¤¬Â¿¤¯¤ÎÄ«Á¯¿Í¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤òµÔ»¦¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ë¡¢»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔÃÎ»öÁª¸õÊä¼Ô¡¢ÄÉÅéÊ¸¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÎÄ«Á¯¿Íµ¾À·¼Ô¼°Åµ
¡¡Îò»Ë³Ø¼Ô¤Î³°Â¼Âç¡¦ÅìµþÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤éÍ»Ö¤ÎÆ±Âç¶µ¿¦°÷83¿Í¤¬Ï¢Ì¾¤Ç5Æü¡¢¾®ÃÓ»á¤ËµÔ»¦»ö·ï¤ò»Ë¼Â¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¡¢µ¾À·¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òµá¤á¤ëÍ×ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Í×ÀÁ½ñ¤Ï¡¢¾®ÃÓ»á¤¬¡ÖÄ«Á¯¿ÍµÔ»¦¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¼«ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÛ£Ëæ¤Ê²óÅú¤·¤«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄê¤Þ¤Ã¤¿É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë³ØÀâ¤Ø¤Î¿®Íê¤òÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤¹¤ë¡×¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤âºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤Ê¤É¤Ø¤Îº¹ÊÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤òÈÈ¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿»Ë¼Â¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÈ¯¿®¤Ï¡¢³°¹ñÀÒ¤ä¹ñ³°¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë»ÔÌ±¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢ÅÔ¤Î·Ç¤²¤ë¿Í¸¢Âº½Å¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡Ë¿ä¿Ê¤ÎÌÜÅª¤Ë¤â¹çÃ×¤¹¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡8Æü¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯9·î1Æü¤ËÄ«Á¯¿Íµ¾À·¼Ô¤Î¡ÖÅìµþÆ±Ë¦ÄÉÅé²ñ¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ëºßÆüËÜÄ«Á¯¿ÍÁíÏ¢¹ç²ñ¡ÊÄ«Á¯ÁíÏ¢¡ËÅìµþÅÔËÜÉô¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬ÅÔ¤Ë¡¢¾®ÃÓ»á¤ÎÄÉÅé²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ÈÄÉÅé¤Î¼¤òµá¤á¤ëÍ×ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÎò»ËÅª»ö¼Â¤Î¶¦Í¤È¿¿ÁêµæÌÀ¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ºÆ¤Ó101Ç¯Á°¤ÎÈá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÔÃÎ»ö¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÄÉÅé²ñ¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÆ±Æü¤ËÄÉÅé¼°Åµ¤ò³«¤¯¡ÖÆüÄ«¶¨²ñÅìµþÅÔÏ¢¹ç²ñ¡×¤Ê¤É¤Çºî¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤âº£·î1Æü¡¢¾®ÃÓ»á¤ÎÄÉÅéÊ¸Á÷ÉÕ¤òÅÔ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎòÂå¤ÎÅÔÃÎ»ö¤ÏËèÇ¯9·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ«Á¯¿Íµ¾À·¼ÔÄÉÅé¼°Åµ¤ËÄÉÅéÊ¸¤òÁ÷¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¿ÌºÒµ¾À·¼Ô¤ÎË¡Í×¤ÇÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢17Ç¯¤«¤éÁ÷ÉÕ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡ÖµÔ»¦¤Îµ¾À·¼Ô¤ÏÅ·ºÒ¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£Îò»Ë²È¤¬¤Ò¤â¤È¤¯¤â¤Î¡×¤È¡¢µÔ»¦¤Î»Ë¼Â¤ÎÇ§Äê¤òÈò¤±¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¸åÆ£Í³Ìí¡Û