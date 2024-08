NCT DREAM、8月23日に英語シングル「Rains in Heaven」を発売…ロンジュンも参加

NCT DREAMが、8月23日に英語シングル「Rains in Heaven」を発表する。NCT DREAMの英語シングル「Rains in Heaven」は8月23日の午後1時、iTunes、Apple Music、Spotify、MelOn、FLO、genie、QQ MUSIC、Kugou(酷狗)Music、Kuwo(酷我)Musicなど、各音楽配信サイトで公開される。

今回の新曲「Rains in Heaven」は、リズム感のあるドラムとベース、感性的なシンセサウンドが調和した1980年代スタイルのポップナンバーだ。メンバー7人の甘いボーカルがリスナーを魅了する。楽曲には、現在活動を中断しているロンジュンも参加した。マークが作詞に参加した歌詞には、疲れて、辛い状況の人々の痛みに共感し、そばで力になるという約束が盛り込まれ、温かい慰めのメッセージを伝える見通しだ。NCT DREAMは新曲「Rains in Heaven」のステージを8月31日(現地時間)から開催されるワールドツアー「THE DREAM SHOW 3 : DREAM( )SCAPE」の米州、欧州地域での公演で初公開。現地ファンから熱い反応を得るとみられる。NCT DREAMは8月10、11日にフィリピン・マニラのSM Mall of Asia Arenaにて公演を開催する。