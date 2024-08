OpenAIのサム・アルトマンCEOの人生を決定的に変えた8歳の誕生日とは?(Photo by Nordin Catic/Getty Images For The Cambridge Union)

2023年、世界的な大ヒットを記録したChatGPT。それを開発したOpenAIを率いるのは、弱冠38歳(当時)のサム・アルトマンだった。2023年に突如来日し、岸田首相と会談したことでも話題となったアルトマンとは何者なのか。その知られざる素顔の一端を紹介する。

(小林雅一『イーロン・マスクを超える男 サム・アルトマン』から一部を抜粋して再構成しています)

米国中西部の教育熱心な家庭に生まれる

アルトマンは1985年4月、米国中西部に位置するイリノイ州シカゴのユダヤ系家庭に4人兄妹(3人の兄弟と末子の妹)の長男として生まれ、その後は(同じく中西部の)ミズーリ州セントルイスに移り住んだ。彼の父親は弁護士資格も持つ不動産ブローカー、母親は皮膚科医と報じられているから、経済的には比較的恵まれた家庭に育ったと見ていいだろう。

一般にユダヤ系の家庭は子育てや教育に熱心というイメージがあるが、その内情に詳しい人たちによれば、特に米国中西部のユダヤ系家庭は別格という。そこでは親が自分の子供(特に男の子)たちに向かって一日に何度も愛情の気持ちを表現すると同時に、我が子が将来成功するために必要な強い自信を植え付けるという。

もちろん(サム・)アルトマンとその弟妹達も、幼少の頃から両親に豊かな愛情を注がれると同時に、「お前にできないことはない」と頭に叩き込まれて成長した。

アルトマン家では子供たちの知力や競争心を養うため、毎晩夕食の後に様々なクイズが20問出題された。たとえば非常に大きな数を示して「この平方根を求めて」といった問題に対し、子供たちが競って回答したという。

こうして小さい頃から彼らの内側に培われた桁外れの自信や競争心を、サムの弟、ジャックは「現実離れして、兵器級(の破壊力)」と皮肉交じりに評する。

マッキントッシュに夢中になり、スタンフォード大学へ

成長期のアルトマンを語る上でもう一つ忘れてならないのは、やはりコンピュータとの出会いであろう。彼は8歳の誕生日に、母親からアップルの「マッキントッシュ(Mac LC供法廚鬟廛譽璽鵐箸気譴拭

これについてアルトマンは「自分の人生はコンピュータを持つ前と後では一線を画した(ように違うものになった)」と語っている。プログラミングの達人とまではいかないが、幼少時からパソコンに向き合い、それを分解することによって、その操作方法や内部機構を熟知したようだ。

彼は当時の自分を「スターウォーズのようなSFに夢中になっていたナーディ(オタク気質)な少年」と表現する。これらのSFには、未来社会を舞台に人間と共存するヒューマノイド(人型ロボット)や人間の知能を遥かに凌ぐAIなどが登場する。

それらの影響を受けたアルトマン少年は、ある晩マックを操作しながら、「コンピュータはいつの日か自分で考えるようになるだろう」と直感した。当時は未だ漠然とした夢ではあったが、そうした考えるコンピュータつまりAIをいつか自分の手で実現できればいいなと思った。

アルトマンは2003年に米国西海岸の最高学府スタンフォード大学に入学する。

この大学は33平方キロメートルと小都市ほどの敷地面積に市街地のような舗装道路が整備され、椰子の木のような熱帯樹木と様々な教育・研究施設、学生寮、スポーツ施設、歴史的建造物などが並び立つ独特のキャンパス・ライフを提供している。単なる教育機関というより、一種のコミュニティを形成しているのだ。

世界的にも有名な、このスタンフォード大学でコンピュータ科学を専攻したアルトマンは、少年時代の夢を追うべく主にAI関連の講義を幾つも受講したが、いずれも幻滅を誘う内容だったという。当時のAIは、いわゆる「AIの冬」と呼ばれる低迷期を未だ脱していなかった。

「(AIは)全然使い物にならないと思った」とアルトマンは述べている。

19歳で中退、最初の起業

この頃のアルトマンはAI実現の夢を追うよりも、むしろ当時のインターネット・ブームに乗って一旗揚げたい、という思いの方が強かったようだ。2005年には早々と2年生(19歳)で恵まれた環境のスタンフォード大学を中退し、当時付き合っていた男性や友人らと共に「ループト(Loopt)」というスタートアップ企業を立ち上げ、そのCEO(最高経営責任者)に就任した。

この会社は(スマホが普及する前の)携帯電話のGPS機能を利用して、友人同士が今どこで何をしているかを互いにシェアするアプリを開発・提供する事を目指していた。

その起業に際してアルトマンは、当時シリコンバレーで立ち上がったばかりの「Yコンビネータ」の面接を受け合格した。Yコンビネータは、英国出身のコンピュータ科学者・投資家として知られるポール・グレアムとその妻のジェシカ・リビングストンらが2005年に共同創立したスタートアップ育成団体である。

Yコンビネータは一般に「シード・アクセラレータ(seed accelerator)」と呼ばれる団体の一つで、起業家や創業直後のスタートアップ企業に対して広範囲の支援を行う。それら支援の中には、事業資金やオフィス・スペースの提供、助言、人脈紹介などが含まれる。

ある年、Yコンビネータには約1万9000社ものスタートアップ企業(の創業者)が応募し、そのうち合格したのはたった240社(人)だった。名門スタンフォード大学に入学するより難しいと言われている。

その面接を受けて合格した起業家達は、その後3か月間にわたってYコンビネータのパートナー(共同経営者)らから助言を受けながら、自らのアイディアを製品化する作業に取り組む。そしてその最終日に、投資家たちの前で自らの製品をデモンストレーションして資金を募るのである。このスタートアップ・ブートキャンプ(育成プログラム)は年に2回実施される。

Yコンビネータはこれら起業家やスタートアップ企業を支援する見返りとして、それら企業の発行株式の7パーセントを受け取る規約になっている。後にそれらのスタートアップがIPO(株式公開)を果たして大手企業に成長すれば、Yコンビネータも巨額の利益を得ることになる。

Yコンビネータの面接に合格して、そこから6000ドル(当時の為替レートで約66万円)のスタートアップ資金を得たアルトマンは、その後3か月間にわたるブートキャンプ最終日のデモ・デイで、首尾よく自らの製品(前述の携帯GPSアプリ)を投資家らに売り込み、3000万ドル(30億円以上)の資金をベンチャー・キャピタルから引き出した。

最初の起業で4億円を獲得

ただし、その後ループトのビジネスは伸び悩んだ。同社が事業を開始すると間もなく、アップルが2007年6月「アイフォーン」を発売してスマホ・ブームが巻き起こった。スマホと相性の良い「フェイスブック」のようなソーシャル・メディアの隆盛もあって、それ以前の携帯電話(いわゆるガラケー)を前提とするループトのGPSアプリなどは、あっという間に時代遅れになってしまったのだ。

結局アルトマンは2012年に、この会社を約4300万ドル(約34億円)で某フィンテック企業に売却。これを通じて個人的に500万ドル(約4億円)のお金を手に入れた。アルトマンはこのお金で長期旅行を楽しんだが、残りの資金を投じて自身のベンチャー・キャピタル(VC)「Hydrazine Capital」も立ち上げた。

これと前後する形で2011年、アルトマンはYコンビネータにパートタイムのパートナーとして加わった。やがて2014年2月には弱冠28歳でポール・グレアムの後を継ぎ、Yコンビネータの社長に就任した。

この人選の理由について、グレアムは「サムは私自身も含め誰よりもスタートアップを理解している」と述べた。また、アルトマンは周囲の関係者から「(衣類をしっかり固定する)洗濯挟みのように動じず、(捕食活動中の)ミミズクのように獰猛だ」と評された。

当時のアルトマンは自分自身について「僕は技術それ自体への関心は薄い。またパーティや大抵の人間など、僕が興味の無いものへの忍耐力も持ち合わせていない」と述べている。

2014年、Yコンビネータの業績を報告するブログの中で、アルトマンは「エアビーアンドビー(Airbnb)」や「ドロップボックス(Dropbox)」、「ストライプ(Stripe)」をはじめ同団体が育成したスタートアップ企業の時価総額が650億ドル(約7兆円)を超えたと述べた。

これらスタートアップの事業支援に関わる仕事を通じて、アルトマンはリード・ホフマンやピーター・ティールをはじめ数々の著名起業家・投資家らと緊密なコネクションを築き上げた。

個人資産3000億円を築く

また、自分のVCや自分自身によるスタートアップ投資などから、個人的にも巨万の富を蓄えた。アルトマンの個人資産額は公式には明らかにされていないが、ブルームバーグ・ビリオネア指数によれば(2024年時点で)少なくとも20億ドル(3000億円)は下らないと見られている。ウォールストリートジャーナルの報道では、それよりもずっと多く、実に28億ドル(4200億円)以上と見ている。

アルトマンが投資で大成功した主な理由は、その投資先の多くがYコンビネータによって育成されたスタートアップ企業であり、その内情を彼が熟知していたことにあると見られている。

いわゆる利益相反に当たる恐れもあることから、アルトマンはYコンビネータの同僚らには、自分と同様の行為を禁止したと言われている。

巨万の富を蓄えたアルトマンは、その一部をかなりの道楽に費やした。中でも彼のクルマ好きは関係者の間でよく知られている。約2000万ドルのマクラーレンF1をはじめ多数のスポーツカーや電気自動車などを所有し、自身も自動車レースに参加したことがあるようだ。

アルトマンはいわゆる「プレッパー(prepper)」の一人でもある。

プレッパーとは地震や洪水などの自然災害、パンデミック(感染爆発)、核戦争、経済・社会的混乱など予期せぬ事態に備えて予め入念に準備しておく人達のことだ。





アルトマンはカリフォルニア州・中央海岸沿いの風光明媚な保養・観光地「ビッグサー(Big Sur)」に広大な私有地と「プレッパー・ハウス(核・化学・生物兵器などへの防御機能や風力・太陽光発電、農園など自給自足機能を備えた特別設計の居住施設)」を所有している。

この特別施設に「銃、金(ゴールド)、ヨウ化カリウム、抗生物質、水、そしてイスラエル国防軍から入手したガスマスクを備蓄している」とアルトマンは公言している。いざというときには、自宅(大邸宅)のあるサンフランシスコからそこに(プライベートジェット機などで)飛んでいけるのだという。

またアルトマンはかなりの早寝早起きで、いつも午後9時前には就寝してしまうとの説もある。

アルトマンがイーロン・マスクとOpenAIを設立するのは、2015年、既に巨万の富を築いた後のことである。

(小林 雅一 : KDDI総合研究所リサーチフェロー、情報セキュリティ大学院大学客員准教授)