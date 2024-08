アタランタがスカマッカの代役確保！　イタリア代表FWレテギを獲得…移籍金は約40億円か

アタランタは8日、ジェノアからイタリア代表FWマテオ・レテギが完全移籍にて加入することを発表した。ヨーロッパリーグ(EL)王者として臨む新シーズンの開幕が目前に迫るなか、アタランタが前線の補強に成功した。加入が決まったレテギには、左ひざ前十字じん帯断裂で長期離脱を余儀なくされたイタリア代表FWジャンルカ・スカマッカに代わる得点源としての活躍が期待される。なお、契約期間については明かされておらず。イタリアメディア『スカイスポーツ』によると、移籍金として総額2500万ユーロ(約40億円)がジェノアに支払われたようだ。

Un nuovo centravanti in città: benvenuto a Bergamo, @mateoretegui 🌟



There's a new 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 in town: welcome to Bergamo, Mateo 🧉🇮🇹#Retegui || #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/T5oU1HPe48