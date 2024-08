セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年8月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ おなかの縫い目ほつれちゃったVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ おなかの縫い目ほつれちゃったVer.

登場時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約22×13×41cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

おなかの縫い目がほつれてしまった「くまのプーさん」のぬいぐるみがセガプライズに登場。

コミカルなポーズと表情がかわいらしく表現されています。

ほつれたお腹部分を見つめる「くまのプーさん」の表情が印象的。

約41センチのボリュームある大きさで、存在感も抜群です。

ほつれた縫い目の近くには、”みつばち”の姿も☆

ユニークでかわいらいしい「くまのプーさん」のプライズです。

おなかの縫い目がほつれてしまった、コミカルなシーンが表現された「くまのプーさん」のぬいぐるみ。

セガプライズの「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ おなかの縫い目ほつれちゃったVer.は、2024年8月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ほつれてしまったおなかの縫い目がポイント!セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」グッズ appeared first on Dtimes.