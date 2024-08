ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年8月から全国のゲームセンターなどに順次展開されるアニメ「鬼滅の刃」グッズを紹介します!

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズ

投入時期:2024年8月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

劇場版「鬼滅の刃」無限城編の制作が発表され、ますます注目を集めるアニメ「鬼滅の刃」のプライズがセガから続々登場。

2024年8月は「竈門炭治郎」と「不死川玄弥」のフィギュア、「我妻善逸」と「嘴平伊之助」のミニフィギュアが展開されます☆

アニメ「鬼滅の刃」 mOH!ment ミニフィギュアVol.2

投入時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約3.5×7cm

種類:全2種(我妻善逸、嘴平伊之助)

キャラクターの「OH!」な瞬間を切り取ったセガオリジナルのデフォルメブランド”mOH!ment(モーメント)”からアニメ「鬼滅の刃」のキャラクターが続々登場!

2024年8月は「我妻善逸」と「嘴平伊之助」がラインナップされます。

「我妻善逸」は花を、「嘴平伊之助」はどんぐりを落とす「OH!」な瞬間を立体化したフィギュアです。

慌てて落ちそうになったものをキャッチしようとする姿がポップに表現されています☆

かわいらしくデフォルメされながらも、2人の特徴的な髪色や衣服もきちんと再現。

「我妻善逸」と「嘴平伊之助」の焦り顔も魅力的なフィギュアです!

アニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア“竈門炭治郎”−刀鍛冶の里編−

投入時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約9×12cm

※刀のサイズ:約9cm

種類:全1種(竈門炭治郎)

並べて飾ると世界観が強化される”Xross Link(クロスリンク)”シリーズに「竈門炭治郎」が登場!

同月登場の「不死川玄弥」と並べると、テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編の戦いが蘇ります。

「竈門炭治郎」の日輪刀が、漆黒の刀身に炎を纏う様子を再現したフィギュア。

鬼気迫る「竈門炭治郎」の表情にも注目です。

アニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編の激しい戦いのシーンをそのままお部屋に飾れます☆

ボロボロになった木材を足場にした、アニメのワンシーンを忠実に再現。

炎のエフェクトや木材の木目など、細部まできちんと作り込まれています。

「滅」の文字が力強く書かれた「竈門炭治郎」の隊服も、シワの1つ1つが丁寧に表現されています。

「不死川玄弥」とともに、ぜひゲットしておきたいファン必見のグッズです☆

アニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア“不死川玄弥”−刀鍛冶の里編−

投入時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約8×15.5cm

※刀のサイズ:約7cm

種類:全1種(不死川玄弥)

”Xross Link(クロスリンク)”シリーズより「不死川玄弥」も登場!

同月登場の「竈門炭治郎」と並べることで、テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編の戦いを再現することができます。

日輪刀と銃を構える「不死川玄弥」が、かっこよく立体化されています。

鬼と対峙している緊迫感が伝わる表情にも注目です!

「竈門炭治郎」と一緒に飾って、自分好みのレイアウトを見つけるのも楽しいフィギュアシリーズです。

崩れ落ちた建物を足場にした「不死川玄弥」

地下足袋をはいた足で踏ん張っている様子も感じられます。

後ろから見ると、「不死川玄弥」の個性的なヘアスタイルも忠実に再現されていることがわかります。

アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターたちを立体化した、個性あふれるフィギュア。

2024年8月より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズの紹介でした!

