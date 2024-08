ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、ファッションが楽しめる「ムーミン」デザインの2足組クルー丈ソックスを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」2足組クルー丈ソックス

価格:各1,290円(税込)

カラー:全2種(Aセット、Bセット)

サイズ:23〜25cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、「ムーミン」の物語を大胆にデザインした、こだわりの2足組クルー丈ソックスが登場!

大人っぽいシックな北欧カラーのAセット、Bセットがラインナップされています。

Aセットは「ムーミン」、Bセットに「リトルミイ」のアートを使用したソックスです☆

Aセット「ムーミン」

ファッションにも合わせやすい、シックな色合いのAセット。

「ムーミン」をモチーフにした2パターンのデザインになっています。

グリーン系のソックスは、後ろ側に「ムーミン」をプリント。

大胆に足裏にも柄がデザインされているなど、遊び心も感じられる一足です。

Bセット「リトルミイ」

足元を華やかに彩ってくれるBセット。

ピンク系の明るいデザインで「リトルミイ」がモチーフになっているセットです。

ピンクのソックスには、ちょこんと座る姿がかわいい「リトルミイ」と、

「リトルミイ」のシルエットが入った総柄デザインの2パターンがセットになっています。

コーデに合わせやすいクルー丈で、足元にちらっと「ムーミン」たちをのぞかせるなど、ファッションとして楽しむことができるソックス。

ポリエステルなどの素材が使われており、伸縮性にも優れていて履き心地も抜群です。

足元のファッションが楽しめる「ムーミン」と「リトルミイ」のソックス!

ベルメゾンの「ムーミン 2足組クルー丈ソックス」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post リトルミイデザインも!ベルメゾン「ムーミン」2足組クルー丈ソックス appeared first on Dtimes.