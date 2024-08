トッテナム・ホットスパーに所属するブラジル代表FWリシャルリソンは自身の去就について言及した。



『ESPN』によると、現在サウジアラビアから高額オファーを受けているリシャルリソンだが、今夏での移籍可能性を一蹴したようだ。リシャルリソンは同メディアのインタビューで次のように語っている。



「お金は大きいが、私の夢はもっと大きい。確かにサウジアラビアからオファーは届いたが、ブラジル代表とプレミアリーグでプレイし続けたいという夢の方がはるかに強い」





“He arrows his header in!”



What a moment from Richarlison pic.twitter.com/fKSadiVM09