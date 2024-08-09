DAZN¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÍ½Áª¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¦¥§¥¤ÀïÆÈÀêÇÛ¿®¡×¤òÈ¯É½¡ª¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØºÇ¶¯¤Î#ÂåÉ½¤ß¤è¤¦¤¼¡Ù
DAZN¤Ï9Æü¡¢9·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ëAFC¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ò¡¢¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´»î¹ç¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯6·î¤ÎºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¡ØºÇ¶¯¤Î#ÂåÉ½¤ß¤è¤¦¤¼¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢»öÁ°ÈÖÁÈ¡¢¥×¥ì¥Ó¥å¡¼/¥ì¥Ó¥å¡¼ÈÖÁÈ¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¶¦¤ËÁíÎÏÀï¤Ç¤½¤ÎÀï¤¤¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÍ½Áª¡Ê¥¢¥¸¥¢3¼¡Í½Áª¡Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×C¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
Ìó9¥õ·î¤ËµÚ¤ÖÀï¤¤¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î9·î¤«¤é11·î¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯3·î¤È6·î¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì·î2»î¹ç¡¢·×10»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â»î¹ç¤Ï5Æü´Ö³Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ÞÇ®¤ÎÃæÅì¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò´Þ¤à¹ñ¤«¤é¹ñ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦»î¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤äÁª¼êµ¯ÍÑ¤Ê¤É¡¢Áí¹çÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ëÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
DAZN¤Ç¤Ï¡ØºÇ¶¯¤Î#ÂåÉ½¤ß¤è¤¦¤¼¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´ÑÀï¤·¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤¿Ãæ·Ñ¤È¡¢¾¯¤·¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò¼çÂÎ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤È¸µÆüËÜÂåÉ½¤ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡ÖFANZONE¡×¤Î¥À¥Ö¥ëÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÃæ·Ñ¤Ï²òÀâ¿Ø¤¬¡Ö»î¹çÅ¸³«¤Î¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤¿¤À¥×¥ì¡¼¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉúÀþ¤«¤é¥²¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤ò¤Ò¤â²ò¤¯²òÀâ¤ò¿´³Ý¤±¡¢¡Ö¤Ê¤¼º£¡¢ÆüËÜ¤Ï¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡Ö¤Ê¤¼¡×¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÇÛ¿®¤Ë¡£
¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤é²òÀâ¡£Îý½¬ÆâÍÆ¤«¤é¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤òÍ½Â¬¤·¡¢»î¹ç¤ÇÃåÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼IQ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¡£¤½¤ì¤¬DAZN¤ÎAFC¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖFANZONE¡×¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ï»þ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤òÊç½¸¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤¿½Ð±é¿Ø¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢Èà¤é¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊç½¸¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
»î¹çÅ¸³«¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¼ÁÌä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥¤¥ºµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¡£ÇÛ¿®Æâ¤ÇÁá²¡¤·¥¯¥¤¥º¤ò¹Ô¤¤¡¢À®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤Ë¤ÏÆüËÜÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô»²²Ã¤ÎÍ¥¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¹ÖºÂ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÆâÍÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÍ½Áª¤È¤Ê¤ëAFC¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤ÎÁ´»î¹ç¤òÍ£°ì¥é¥¤¥Ö¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬DAZN¡£¥°¥ë¡¼¥×A¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×C¤ÎÆüËÜÀï°Ê³°¤Î»î¹ç¤â¡Ö#OnlyOnDAZN¡×¤È¤·¤ÆÁ´»î¹ç¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÃæ·Ñ¡¦ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÌµÎÁ»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡ØDAZN Freemium¡Ù¤«¤é¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
DAZN¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü8·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖºÇ¶¯¤Î #ÂåÉ½¤ß¤è¤¦¤¼¡ª SNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â¼Â»ÜÃæ¡£
¡¿
1️⃣ÆüÌÜ
¹ç·×1,004Ì¾ÍÍ¤Ë
"¤½¤Î¾ì"¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë🎁
¡À
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
⚽️Âç²ñ¸ø¼°»î¹çµå
🎫ÆüËÜvsÃæ¹ñÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È
💳️Amazon¥®¥Õ¥È(500±ßÊ¬)
¡@DAZN_JPN¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
£#ÂåÉ½¤ß¤è¤¦¤¼ ¤È@DAZN_JPN¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤¬ºÇ¶¯¤ÎÍýÍ³¡×¤òÅê¹Æ
Åê¹ÆÎã¤Èµ¬Ìó¤Ï¥ê¥×¥é¥¤¤Ë👇 pic.twitter.com/rMSF0b7nLx
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 9, 2024
ÆüËÜÂåÉ½¤À¤é¤±¡ª¤³¤ì¤¬¸½¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤À¡Ê2024Ç¯ÈÇ¡Ë
9·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜÂÐÃæ¹ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤äAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê¾ÞÉÊ¤¬¡¢¹ç·×1004Ì¾¤ËÅö¤¿¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª