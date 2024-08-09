BOYNEXTDOOR¡¢±éµ»¤Ë½éÄ©Àï¡ª¥Ï¡¦¥½¥¯¥¸¥ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë´üÂÔ
BOYNEXTDOOR¤¬¡¢½é¤á¤Æ±éµ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
ËÜÆü¡Ê9Æü¡Ë¡¢Mnet¤ÏNewsen¤È¤Î¼èºà¤Ç¡ÖBOYNEXTDOOR¤¬¡¢¡ØMY ARTi FILM¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖMY ARTi FILM¡×¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¿ä¤·¡É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£³Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±éµ»¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Mnet¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BOYNEXTDOOR¤Ï¡ÖMY ARTi FILM¡×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥Ï¡¦¥½¥¯¥¸¥ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯5·î¤Ë²»³Ú³¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿BOYNEXTDOOR¡£Èà¤é¤¬½é¤Î±éµ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖMY ARTi FILM¡×¤ÏËè½µ²ÐÍËÆü¤Î¸á¸å9»þ¡¢Mnet¤ÈMnet K-POP¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦BOYNEXTDOOR¡¢9·î¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¼«¼çÀ©ºî¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖWHAT¡©DOOR¡ª¡×¤ò20ÏÃ¤Ç½ªÎ»
¡¦ZEROBASEONE¤«¤éNCT DREAM¤Þ¤Ç¡ÖSUMMER SONIC 2024¡×ÇÛ¿®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤¬È¯É½¡ª
ËÜÆü¡Ê9Æü¡Ë¡¢Mnet¤ÏNewsen¤È¤Î¼èºà¤Ç¡ÖBOYNEXTDOOR¤¬¡¢¡ØMY ARTi FILM¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖMY ARTi FILM¡×¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¿ä¤·¡É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£³Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±éµ»¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯5·î¤Ë²»³Ú³¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿BOYNEXTDOOR¡£Èà¤é¤¬½é¤Î±éµ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖMY ARTi FILM¡×¤ÏËè½µ²ÐÍËÆü¤Î¸á¸å9»þ¡¢Mnet¤ÈMnet K-POP¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦BOYNEXTDOOR¡¢9·î¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¼«¼çÀ©ºî¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖWHAT¡©DOOR¡ª¡×¤ò20ÏÃ¤Ç½ªÎ»
¡¦ZEROBASEONE¤«¤éNCT DREAM¤Þ¤Ç¡ÖSUMMER SONIC 2024¡×ÇÛ¿®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤¬È¯É½¡ª