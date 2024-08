【Live Wire 移植タイトルセール】実施期間: 8月28日まで 8月10日まで(虫姫さまのみ)

Live Wireは、Nintendo Switch用シューティングゲーム「虫姫さま」の配信を8月10日に終了する。これに伴い、8月8日より配信中3タイトルを含むセールを開始した。「虫姫さま」を除く3タイトルのセール期間は8月28日まで。

今回のセール対象タイトルと価格は「虫姫さま」、「エスプガルーダII」、「怒首領蜂大復活」が1,250円、「レディアントシルバーガン」が980円。「虫姫さま」は配信終了後もダウンロードは可能となるため、これを機に購入しておくとよさそうだ。

【虫姫さま】【エスプガルーダII】【怒首領蜂大復活】【レディアントシルバーガン】

(C) 2004,2012,2015 CAVE Interactive CO., LTD. DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION BY Live Wire Inc.

(C) 2005,2010, CAVE Interactive CO., LTD. DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION BY Live Wire Inc.

(C) 2008, 2010, 2016 CAVE Interactive CO., LTD. DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION BY Live Wire Inc.

(C)TREASURE / DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION BY Live Wire Inc.