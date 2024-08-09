¡Ö160¥¥íÄ¶¤¨¡×¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡¡·òÂç¹âºê¤Î¹äÏÓ¡ÖÀÐ³À¸µµ¤¡×¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¸«¤»¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È²ÝÂê
¡¡8·î7Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢Âç²ñ½éÆü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë1ÂÐ0¤Ç¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ï¡¢¿·¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¡Ê2Ç¯¡Ë¤À¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¾®¼ÇÉ÷²Ö¡×16ºÐÅö»þ¤Î¾Ð´é¤¬½é¡¹¤·¤¹¤®¤ë¡¡ÎòÂå¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä±þ±ç¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é
¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿
¡¡0ÂÐ0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡£ÀÐ³À¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£7ÈÖ¤Î¹â¶¶°ìÀ®¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È3¡Ý2¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¡¢3¡Ý2¡Ý1¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¡£Âç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢5²ó2/3¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ0¡¢6Ã¥»°¿¶¡£±ÑÌÀÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡·òÂç¹âºê¤Ï¡¢ÁªÈ´Í¥¾¡Åê¼ê¤Îº´Æ£Î¶·î¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬º¸Éª¤ò¸Î¾ã¤·¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò¤«¤¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¸«»ö¤ÊÅêµåÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐ³À¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¤ÏÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê4²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¡ËÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Êº´Æ£¤¬²ø²æ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÇØÈÖ¹æ1¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«³Ð¤äÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÐ³À¤Î¡ÈºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¡£4²ó¤ÎËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®µå¤òÏ¢È¯¤·¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡½¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5²ó¤Ë¤Ï¡¢153¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¹â¹»À¸¤Ç»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë160¥¥íÄ¶¤¨¤Ê¤ë¤«
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç2Ç¯À¸Åê¼ê¤¬½Ð¤·¤¿µåÂ®¤Ç¡¢ÎòÂå2°Ì¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë1°Ì¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËºÑÈþ¡¦°Â³ÚÃÒÂç¡Ê¸½¡¦¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥ë¥º¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤¿155¥¥í¡£Åö»þ¤Î°Â³Ú¤Ï¡¢ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÐ³À¤Ï¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¾å¼ê¤¯ÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢³Ú¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µå¿ô¤¬100¤ËÇ÷¤Ã¤¿9²ó¤Ë150¥¥í¤ò2µå¤â·×Â¬¤·¤¿¡£
¡Öº£½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ç¤â150¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¾¯¤·ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢150¥¥í¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤ä¤ê¡È¤Ö¤óÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡É¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Åê¤²Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î3Ç¯À¸¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ê¹â¹»À¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÀÐ³À¤¬°ìÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢²Ö´¬Åì¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¸½¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÈÂçÁ¥ÅÏ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¸½¡¦¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¹â¹»À¸¤Ç»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë160¥¥íÄ¶¤¨¤ò´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë°ïºà¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¡È¿·²øÊª¸õÊä¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀÐ³À¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¤¹¤Ù¤¡ÈÆó¤Ä¤Î²ÝÂê¡É¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ò¶´¤ó¤À6²ó¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÊÑ²½µå¤â¤¦¤Þ¤¯À©µå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¤Ç»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ³À¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¡Ö½¤Àµ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾å¼ê¤¯½¤Àµ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤È¤«0¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¹â¹»µå³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Áê¼êÂÇ¼Ô¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢5²ó¤Ë153¥¥í¤ò2µå·×Â¬¤·¤¿¤¬¡¢1µå¤Ï¥Ü¡¼¥ë¡¢1µå¤ÏÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢¥µ¡¼¥É¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6¸Ä¤ÎÃ¥»°¿¶¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¶õ¿¶¤ê¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï1¸Ä¤À¤±¡£
ÀÐ³À¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤àÈ¢»³Êá¼ê¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È
¡¡¤Ê¤¼¡¢¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡£ÀÐ³À¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÊá¼ê¡¢È¢»³ÍÚ¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¤Ï¡¢ÀÐ³À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÄ¹¡Ê178cm¡Ë¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ê¡¼¥Á¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹¿È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÊÁê¼êÂÇ¼Ô¤Î¡ËÂÎ´¶¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡¢¿ô»ú¡ÊµåÂ®¡Ë¤Û¤ÉÂ®¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¡Êº¸Â¤ò¡ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂÇ¼Ô¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡È¢»³¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÐ³À¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»°ÎÝÂ¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÂÎ½Å¤¬º¸Â¤Ë¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¼È¾¿È¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤éÊÑ²½µå¤Îµå¶Ú¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¶Ê¤¬¤ê¤¬Áá¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤â²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡·òÂç¹âºê¤Ï2²óÀï¤ÇÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡È¿·²øÊª¸õÊä¡É¤ÎÀÐ³À¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤âºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
À¾ÈøÅµÊ¸¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÌîµå¤ÎÆ°ºî²òÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¼ç¤Ë¹â¹»Ìîµå¡¢Âç³ØÌîµå¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö300»î¹ç°Ê¾å¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È¾ðÊó¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥¢¥ÞÌîµå¸¦µæ½ê¡ÊPABBlab¡Ë¡×¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºë¶Ì,
¿À»ö,
ÇÛÀþ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ºßÂð°åÎÅ,
»ûÅÄ²°,
¾åÅÄ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÆÁÅç