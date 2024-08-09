BLUE ENCOUNT ×『ライジングインパクト』、コラボムービー公開
BLUE ENCOUNTがメジャーデビュー記念日翌日の9月11日、Netflixシリーズ『ライジングインパクト』主題歌「gifted」をCDリリースする。『ライジングインパクト』アニメ映像を使用した「gifted」コラボレーションムービーがNetflixのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。
◆BLUE ENCOUNT ×『ライジングインパクト』動画
コラボレーションムービーには、シーズン1の映像はもちろん、8月6日に独占配信が始まったばかりのシーズン2の映像もふんだんに取り入れられた。アニメの世界観やキャラクターの心情などをフィーチャーして描かれた「gifted」の歌詞内容がダイレクトに伝わるスペシャルな映像として仕上がった。
■CD「gifted」
予約リンク：https://BLUEENCOUNT.lnk.to/gifted_CD
【期間生産限定盤(CD+Blu-ray)】
SECL-2992〜93 ￥1,800(税抜￥1,636)
特典：アニメ絵柄のワイドキャップステッカー
※Netflixシリーズ「ライジングインパクト」主題歌
▼CD収録曲
01. gifted
02. overtime
03. gifted (ANIME size)
▼Blu-ray収録内容
01. gifted -Music Video-
02. gifted -MV behind the Scene-
●法人別 購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：缶バッジ
・セブンネットショッピング：ピック
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く) / TSUTAYAオンラインショッピング：L版生写真
※特典デザインは決定次第順次公開
■Netflixシリーズ『ライジングインパクト』
シーズン2独占配信：8月06日(火)
▼キャスト
七海ガウェイン：久野美咲／ランスロット・ノーマン：花守ゆみり／西野霧亜：大地葉／西野胡桃：種粼敦美／小泉祐美子：本渡楓／リーベル・リングヴォルド：上村祐翔／プラタリッサ・ボネール：内山夕実／李王煉：竹本英史／ライザー・ホプキンス：武内駿輔／東堂院戒：小西克幸／黒峰美花：松井茜／ハーシィ・エポア：佐藤はな／荒井大地：稲田徹／金園秀美：徳本恭敏／アリア・セイフォート：大原さやか／クエスター・フェニックス：梶裕貴／トリスタン・リオネス：江口拓也
▼スタッフ
原作：鈴木央(集英社ジャンプコミックス刊)
監督：難波日登志(「ゴールデンカムイ(第1期〜第3期)」「Fate/Grand Order: First Order」)
脚本・シリーズ構成：土屋理敬(「バクマン」「MAJOR」)
キャラクターデザイン：押山清高(Studio DURIAN)(「チェンソーマン」「DEVILMAN crybaby」「スペース☆ダンディ 」)
音楽：横山克(「弱虫ペダル」「ちはやふる」「うる星やつら」)
アニメーション制作：Lay-duce
▼作品紹介
人気シリーズ『七つの大罪』を生み出した鈴木央の初連載作品として『週刊少年ジャンプ』に1998年より連載されたゴルフ漫画『ライジングインパクト』が25年の時を経てアニメ化。小学3年生の主人公・七海ガウェインがゴルフと出会い、ライバルと競い合いながら成長する姿が2シーズンにわたって描かれる。
©Nakaba Suzuki/SHUEISHA
■＜20th anniversary ONEMAN TOUR＞
11月01日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
（問）クリエイティブマン 03-3499-6669
11月03日(日) 新潟・新潟LOTS
open17:00 / start18:00
（問）キョードー北陸 025-245-5100
11月16日(土) 香川・高松festhalle
open17:00 / start18:00
（問）DUKE 087-822-2520
11月17日(日) 広島・BLUE LIVE 広島
open17:00 / start18:00
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
11月22日(金) 愛知・Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
11月29日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
11月30日(土) 大阪・なんばHatch
open17:00 / start18:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
12月07日(土) 宮城・SENDAI GIGS
open17:00 / start18:00
（問）キョードー東北 022-217-7788
12月14日(土) 北海道・サッポロファクトリーホール
open17:00 / start18:00
（問）マウントアライブ 050-3504-8700
▼2025年
02月08日(土) 東京・ガーデンシアター
open17:00 / start18:00
▼チケット
￥6,900 (税込/1D代別)
・スタンディング(整理番号あり)：11/3、11/16、11/17、12/14
・1Fスタンディング(整理番号あり)／2F指定席：11/1、11/22、11/29、11/30、12/7
関連リンク
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