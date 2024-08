ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、シンプルで様々な空間にマッチする、ミッキーモチーフ入りの「シンプルなトイレットペーパーホルダーカバー&スリッパセット」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」シンプルなトイレットペーパーホルダーカバー&スリッパセット

© Disney

価格:2,890円(税込)

スリッパ適応サイズ:約23〜25cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

トイレットペーパーホルダーカバーとスリッパのセット。

同色のセットで、それぞれに刺繍で表現されたミッキーモチーフがあしらわれています!

飽きにくいシンプルなデザインでオールシーズン使えるのも魅力です。

© Disney

カラーは、温かみがあってどのような空間にも馴染む「ベージュ」と、

© Disney

華やかでかわいらしい雰囲気の「ピンク」、

© Disney

爽やかで清潔感のある「ミントグリーン」、

© Disney

シックで落ち着いた印象の「グレー」の4色展開です。

どのカラーもミッキーモチーフの刺繍が映えておしゃれ☆

© Disney

スリッパにはそれぞれ、肌ざわりのよいパイル生地が使用されています。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いができるので、汚れてもすぐにお手入れができてとっても便利!

トイレットペーパーホルダーカバーは、一本支柱タイプには適応しません。

通常タイプのホルダーのみ対応。

サイドからひょっこりと顔を出しているようなミッキーモチーフの刺繍がかわいいサニタリーグッズ。

シンプルで様々な空間にマッチする、ディズニーデザイン「シンプルなトイレットペーパーホルダーカバー&スリッパセット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

