SPA & HOTEL舞浜ユーラシアは、ディズニーのキャラクターをあしらったサウナハット【EURASIA DISNEY COLLECTION サウナハット】を発売!

「ミッキーマウス」と舞浜ユーラシアのロゴがシンプルに施されたおしゃれなデザインです☆

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「EURASIA DISNEY COLLECTION サウナハット」

商品名: EURASIA DISNEY COLLECTION サウナハット

発売開始日:2024年8月9日(金)

価格:2,750円(税込)

販売店舗:SPA & HOTEL舞浜ユーラシア限定

日常を豊かにするリラクゼーション文化が注目される中、サウナを楽しむ人々の心と体を癒すアイテムとして、サウナハットの重要性が再認識されています。

サウナハットは、頭部を適切な温度に保ちながら、身体全体の汗の出方を調節し、より深いリラックスタイムが楽しめるアイテムです。

今回、SPA & HOTEL舞浜ユーラシアでは限定デザインの「EURASIA DISNEY COLLECTION サウナハット」を発売。

世界的に人気のミッキーマウスをモチーフにしたデザインは、親しみやすさと特別感を演出します。

バックには舞浜ユーラシアのロゴがシンプルに施されています。

ネイビーを基調とした色合いは性別を問わず、あらゆる年齢層のサウナファンにおすすめ。

このサウナハットは、舞浜ユーラシアでのみの限定販売。

訪れた際の特別な記念として、またはギフトとしても最適です。

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「EURASIA DISNEY COLLECTION サウナハット」は2024年8月9日より発売です。

