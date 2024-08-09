「ブルアカ」「NIKKE」など人気ゲームから、新作アニメの美少女までラインアップ！ あみあみ新作フィギュアまとめ8【ワンフェス2024夏特集】

2024年7月28日(日)、千葉県・幕張メッセにて「ワンダーフェスティバル 2024［夏]」が開催された。

GOLDENHEAD PLUS

ブルーアーカイブ ヒビキ（応援団）発売日未定

ブルーアーカイブ アロナ発売日未定

アリスグリント

1/7スケール 喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」発売日未定

1/7スケール PARQUET「城門ツバサ」発売日未定

1/7スケール PARQUET「茨木リノ」発売日未定

1/7スケール サノバウィッチ「綾地寧々」発売日未定

1/7スケール ダンジョン飯「マルシル」発売日未定

1/7スケール 魔法少女にあこがれて「マジアマゼンタ」発売日未定

水城ゆきかぜ(堕落の雷撃Ver.)発売日未定

1/7スケール アズールレーン「ケルサン ホーリー・ランニング」発売日未定

1/7スケール アズールレーン「天城」発売日未定

ポニーキャニオン

2.5次元の誘惑 リリエル 天使学校編 稽古着/リリサ 発売日未定

初音ミク delight fairy style 発売日未定

FURYU/F:NEX

東方Project 西行寺幽々子 illustration by ideolo 1/6スケールフィギュア発売日2025年6月

】東方Project 西行寺幽々子 illustration by ideolo 1/6 完成品フィギュアあみあみで見る

魔女の旅々 イレイナ サマーバカンスver. 発売日2025年

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ！ 美遊・エーデルフェルト 水着ver. 1/7スケールフィギュア 発売日2025年

Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ！ イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 水着ver. 1/7スケールフィギュア 発売日2025年

狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF ホロ 浴衣Ver. 1/7スケールフィギュア 発売日2024年5月

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Nachoneko 1/7スケールフィギュア 発売日2024年10月

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赤見かるび 1/7スケールフィギュア 2025年5月

2.5次元の誘惑 TENITOL TALL 天乃リリサ 発売日2025年5月

2.5次元の誘惑 TENITOL TALL 天乃リリサAmazon.co.jpで見る あみあみで見る

2.5次元の誘惑 TENITOL TALL 橘 美花莉 発売日2025年5月

TENITOL TALL TVアニメ「2.5次元の誘惑」橘美花莉 完成品フィギュアAmazon.co.jpで見る あみあみで見る

TENITOL BIG ぬーどるストッパーフィギュア 初音ミク ー恋するブレザーー 発売日未定

TENITOL しぐれうい 2025年1月

TENITOL しぐれういAmazon.co.jpで見る

勝利の女神：NIKKE TENITOL アリス 発売日2024年12月

勝利の女神：NIKKE TENITOL アリスAmazon.co.jpで見る あみあみで見る

終末トレインどこへ行く？ TENITOL 東雲 晶 発売日2024年12月

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終末トレインどこへいく？ TENITOL 千倉 静留 発売日2024年12月

終末トレインどこへいく？ TENITOL 千倉 静留Amazon.co.jpで見る あみあみで見る

HASUKI

PA010 戦術大明 金吾前衛 PA011 戦術大明 金吾後衛 発売日未定

PA008 ローズナイト グローリア 発売日未定

PA009 シスター フリーデ 発売日未定

あみあみ×HASUKI

アズールレーン セントルイス 抱き枕カバーイラストVer. 発売日未定

世界最大級の造形物やフィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル」はプロ、アマチュアを問わず、制作したキットを持ち寄り展示・販売することで、造形力を世に問うことを目的として始まったイベント。アニメ関連企業からの出展、当日しか発売が許可されない既存のキャラクターキット、一品限りの造形物。そして、気合の入ったコスプレなどその魅力は多岐にわたる。本稿では国内外のメーカーの流通・販売をてがける「あみあみ」ブースに出展されていた、最新美少女フィギュアをご紹介しよう！ 「ブルーアーカイブ」「アズールレーン」「NIKKE」といった人気ゲームから、新作アニメのキャラクターまで幅広くラインアップされている！⇒こちらもあわせてどうぞ！・「NIKKE」「アズレン」「ブルアカ」など国内外の最新美少女フィギュアを出展！ あみあみ新作フィギュアまとめ【ワンフェス2024夏特集】・「あみあみ」ブースで見つけた、セクシー＆キュートなオリジナル美少女フィギュアたち！ あみあみ新作フィギュアまとめ3【ワンフェス2024夏特集】・「アズールレーン」「東方」の美少女たちがセクシーなフィギュアに！あみあみ新作フィギュアまとめ4【ワンフェス2024夏特集】・「アズールレーン」のセクシーなフィギュアが絶好調！ あみあみ新作フィギュアまとめ５【ワンフェス2024夏特集】・魅惑の脚線美…！ 水着美女が盛りだくさんの、あみあみ新作フィギュアまとめ６【ワンフェス2024夏特集】・中国生まれのセクシー美少女フィギュアがてんこ盛り！ あみあみ新作フィギュアまとめ7【ワンフェス2024夏特集】・「まどマギ」「リコリコ」「逃げ上手」など歴代人気キャラを出展！ アニプレックス新作フィギュアまとめPart1【ワンフェス2024夏特集】・「FGO」「鬼滅」「ATRI」などの新作スケールフィギュアが登場！アニプレックス新作フィギュアまとめPart2【ワンフェス2024夏特集】・「キルラキル」纏流子がアクションフィギュア・BUZZmodに登場！ 「ぼざろ」新フィギュアシリーズも出展のアニプレックス新作まとめPart3【ワンフェス2024夏特集】