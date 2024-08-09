ÌÈµöÉÔÍ×¤ÎÆÃÄê¸¶ÉÕ¡ÖÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë NFR-01 Pro¡×È¯Çä! ¸ÂÄê100Âæ
ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³«È¯¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç⼿³Ý¤±¤ëglafit(¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥È)¤Ï8·î1Æü¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö(ÆÃÄê¸¶ÉÕ)¥¿¥¤¥×¤Î¿·¤·¤¤ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯=ÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÖNFR-01Pro¡×¤ò100Âæ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤¬ÆÃÄ§¡£ÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Î¿·¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÁÀ¤¦
¡ÖNFR-01Pro¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ»¸òË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¤¿¿·¼ÖÎ¾¶èÊ¬¡ÖÆÃÄê¸¶ÉÕ¡×¤Î¿·¤·¤¤¾è¤êÊª¡£Æ±¼Ò¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¤Ï¡¢Æ°ÎÏ¸»¤È¤·¤ÆÅÅÎÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë"ÅÅÆ°"¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê·Ú¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Èmotorcycle(¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Î±Ñ¸ìÉ½µ)¤Î"cycle"¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤À¡£
Æ±¼ÒÈ¯¤ÎÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Ï¡¢Î©¤Á¾è¤ê¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃåºÂ¼°¤Î¼«Å¾¼Ö·¿¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¡£¸«¤¿ÌÜ¤äµ¤·Ú¤µ¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÇÀÇ½¤ÏÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Î¡ÖNFR-01Pro¡×¤Ï¡¢16ºÐ°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤ÎÄÌ³Ø¤Ë¤â¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Î¥·¥Ë¥¢¤Î³°½Ð¤Ë¤â¡¢¼ã¼Ô¤«¤éÇ¯ÇÛ¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£=¡ÖÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£
Makuake¤Ç±þ±ç¹ØÆþ1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë
2024Ç¯3·î14Æü¤«¤é5·î30Æü¤ËMakuake¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¥â¥Ç¥ë NFR-01Pro ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Áí³Û103,530,482±ß¡¢693¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬±þ±ç¹ØÆþ¤·½ªÎ»¤·¤¿¡£
Makuake¤ÎÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢3Ï¢Â³¤Ç1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë±þ±ç¹ØÆþ¶â³Û¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±¼Ò¤¬½é¤á¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½é¤á¤Æ¤Î1²¯±ß±Û¤¨¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ÖNFR-01Pro¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û1.¤³¤¬¤º¤Ë¿Ê¤àÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤òÊØÍø¤Ë³Ú¤·¤¯¤¹¤ë!
Áæ¤¬¤º¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ
ÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Ï20km/h¤Ç¡¢¼ÖÆ»¤ÎÂ¾¼«Å¾¼ÖÆ»¤Ê¤É¤òÁö¹Ô²ÄÇ½¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¡£16ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌÈµöÉÔÍ×¤Ç¾è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁàºîÀ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¤³¤¬¤º¤ËºäÆ»¤ò¥°¥ó¥°¥óÅÐ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ
¥Ú¥À¥ë¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÅÐºäÀÇ½¤À¤¬¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ÏÎ©¤ÁÁæ¤®¤ò¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ÅÐ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºäÆ»¤â¡¢Æñ¤Ê¤¯ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀß·×¤Î¹âÀÇ½BMS¤òÅëºÜ¡¢48V¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢Â®ÅÙ°è20Ò/h¤ËºÇÅ¬¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿ÄãÃæÂ®°è¹â¥È¥ë¥¯·¿¡¢Äê³Ê½ÐÎÏ500w¤Î¥¤¥ó¥Û¥¤¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎºÎÍÑ¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡û2. 2WAY½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½! ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Àß·×¤Ø
ËèÆü»È¤¦¤«¤é¤³¤½Ã¦Ãå¤ò´ÊÃ±¤Ë
ËèÆü¤Î½¼ÅÅ¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦ÃåÃ¦¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¡£¸°¤ò³«¤±¤¿¤é¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç°ú¤È´¤±¡¢ÁõÃå¤âÆ±ÍÍ¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤À¤±¤È¡¢Ã¯¤â¤¬´ÊÃ±¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½¼ÅÅÊýË¡¤Ï2way¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë
½¼ÅÅÊýË¡¤Ï2way¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¼ÖÂÎ¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³°¤µ¤º¤ËµëÅÅ¸ý¤Ë½¼ÅÅ´ï¤òÄ¾ÀÜÁÞ¤·¤Æ½¼ÅÅ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ËÜÂÎ¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¼ÖÎ¾¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤äTPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½¼ÅÅÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶µëÌý¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤º¡¢¼«Âð¤Î100V¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë·Ò¤°¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó40kmÁö¹Ô²ÄÇ½
ÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Ï¡¢¥Ú¥À¥ë¤òÁæ¤¤¤Ç²ÃÂ®¤·20km/h¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈË¡Î§¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Ú¥À¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÍÎÏ¤ÇÁæ¤²¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç40km¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤ÎÇã¤¤Êª¤äÍÑÂ¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¶áµ÷Î¥ÍøÍÑ¤Î¤Û¤«¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¾¯¤·ÂçÊÑ¤«¤Ê¤È»×¤¦Ãæµ÷Î¥ÍøÍÑ¤â¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î°ÜÆ°ÈÏ°Ï¤ò³È¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡
¡û3.¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¼¼ÆâÊÝ´É¤ä¼ÖºÜ¤â¤Ç¤¤ë
¥Ú¥À¥ë¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤¬¼Â¤ÏÊØÍø! ÊÉ¤Ë´ó¤»¤ÆÃÖ¤±¤ë
¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¥¹¥È¤ÈÂÃÖ¤¤Î¥Ú¥À¥ëÉôÊ¬¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÇ¼¤Þ¤ë¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤ÇÊÉ¤Ë´ó¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¸¼´Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏ²¼¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÊÝ´É¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶ + ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ç¼ÖºÜ¤âOK
Á´Ä¹1,300mm¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÖÉý¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¥¹¥È¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ä¥·¡¼¥È¤Î´Ö¤Ë¤â¼ÖºÜ²ÄÇ½¡£µÞ¤Ê±«¤äµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤ª·Þ¤¨»þ¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤È¼Ö¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÊØÍø¤À¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ËMIX¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡û4.¡ã¹ñÆâ½é¡ä4G LTEÄÌ¿®ÆâÂ¢ÆÃÄê¸¶ÉÕ¡¦¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç±ó³Ö´ÉÍý¡¦ÅðÆñËÉ»ß¤â
GFR¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏYubi-Lock¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹¹¤Ëµ¡Ç½¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»ºÇ¿·IoTµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£
4G LTEÄÌ¿®ÆâÂ¢¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é°¦¼Ö¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï»þ±ó³Ö´ÉÍý¤Ç¤¤ë
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°¦¼Ö¤Î¾õÂÖ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò±ó³Ö¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Î³«¾û¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡
a.¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤Î²Ä»ë²½
b.¥Ð¥¤¥¯¤Î°ÌÃÖ¾ðÊóÉ½¼¨
c.¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¸°¤Î²ò¾û
¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²ò¾û¤Ç¤¤ë
ÀìÍÑ¤ÎIC¥¿¥°µÚ¤ÓSuica¤Ê¤É¤ÎNFC¤Ç¼ÖÎ¾¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü²ÄÇ½¡£¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤ÈÆ±»þ¤ËÅÅ¸»¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡£
¡û5.ÈÎÇä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò½å¼é¤·¤¿¡Öglafit Ride Start System¡×
¡ÖRide Start System(¥é¥¤¥É¥¹¥¿¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à)¡×¤òÆÈ¼«³«È¯
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ½Åù³ÎÇ§Å¬¹ç(JATA-0062)¼ÖÎ¾¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î¹ç³Ê¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤ä¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼èÆÀ¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±²ÃÆþ¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼ÖÎ¾¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡ÖRide Start System(¥é¥¤¥É¥¹¥¿¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à)¡×¤òÆÈ¼«¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡û6.¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú2Ç¯ÉÕ¤¡¢1¥«·î¡¢6¥«·î¤ÎÌµÎÁÅÀ¸¡À©ÅÙ¤Ê¤É½¼¼Â¤ÎÊÝ¾Ú
OpenStreet¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¼ÖÎ¾¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤ò°ìÈÌÈÎÇä¸þ¤±¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ë
Æ±¼Ò¤ÎÃÏ¸µÏÂ²Î»³¤Ç¤âHELLO CYCLING¤ÎÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤¬³«»Ï
¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¸þ¤±¤Ç¸¦µæ³«È¯¤·¤¿¡Ö¹âÂÑµ×À¡×¤ä¡ÖÀè¿Ê¤ÎIoTµ»½Ñ¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤·¤¿¡¢ìÔÂô¤ÊºÇ¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¡ÖPro¡×¤ÎÍ³Íè¡£
¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤«¤éÇ¯ÇÛ¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»È¤¤°×¤¤·Á¾õ¤äÁàºîÊýË¡¤òºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀÇ½¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢ÆÃÄê¸¶ÉÕ¼ÖÎ¾¤Ï6¥«·î¤«¤é1Ç¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¡ÖNFR-01Pro¡×¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú2Ç¯¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Ö1¥«·î¡¢6¥«·î¤ÎÌµÎÁÅÀ¸¡À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÈÎÇä¾ðÊó
ÈÎÇä³«»ÏÆü: 2024Ç¯8·î1Æü
¼è°·Å¹ÊÞ: glafit¼è°·Å¹ÊÞ
EC¥µ¥¤¥È: glafit¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
ÈÎÇä²Á³Ê: 297,000±ß
ÈÎÇäÂæ¿ô: 100Âæ
¥«¥é¡¼: Matt Black / Latte Beige
¼ÖÎ¾¶èÊ¬: ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö/ÆÃÎãÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö
¤½¤ÎÂ¾: ÀÇ½Åù³ÎÇ§ºÑ JATA-0062
¡ÖNFR-01Pro¡×¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
¤Ê¤ª¡¢glafit¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ(Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî)¤Ë¤Æ¡ØÌ¤Íè¼Ò²ñ¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ËüÇî¡×´Ø·¸¼Ô¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤¬ÆÃÄ§¡£ÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Î¿·¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÁÀ¤¦
¡ÖNFR-01Pro¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ»¸òË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¤¿¿·¼ÖÎ¾¶èÊ¬¡ÖÆÃÄê¸¶ÉÕ¡×¤Î¿·¤·¤¤¾è¤êÊª¡£Æ±¼Ò¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¤Ï¡¢Æ°ÎÏ¸»¤È¤·¤ÆÅÅÎÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë"ÅÅÆ°"¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê·Ú¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Èmotorcycle(¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Î±Ñ¸ìÉ½µ)¤Î"cycle"¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤À¡£
Makuake¤Ç±þ±ç¹ØÆþ1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë
2024Ç¯3·î14Æü¤«¤é5·î30Æü¤ËMakuake¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¥â¥Ç¥ë NFR-01Pro ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Áí³Û103,530,482±ß¡¢693¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬±þ±ç¹ØÆþ¤·½ªÎ»¤·¤¿¡£
Makuake¤ÎÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢3Ï¢Â³¤Ç1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë±þ±ç¹ØÆþ¶â³Û¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±¼Ò¤¬½é¤á¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½é¤á¤Æ¤Î1²¯±ß±Û¤¨¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ÖNFR-01Pro¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û1.¤³¤¬¤º¤Ë¿Ê¤àÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤òÊØÍø¤Ë³Ú¤·¤¯¤¹¤ë!
Áæ¤¬¤º¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ
ÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Ï20km/h¤Ç¡¢¼ÖÆ»¤ÎÂ¾¼«Å¾¼ÖÆ»¤Ê¤É¤òÁö¹Ô²ÄÇ½¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¡£16ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌÈµöÉÔÍ×¤Ç¾è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁàºîÀ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¤³¤¬¤º¤ËºäÆ»¤ò¥°¥ó¥°¥óÅÐ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ
¥Ú¥À¥ë¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÅÐºäÀÇ½¤À¤¬¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ÏÎ©¤ÁÁæ¤®¤ò¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ÅÐ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºäÆ»¤â¡¢Æñ¤Ê¤¯ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀß·×¤Î¹âÀÇ½BMS¤òÅëºÜ¡¢48V¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢Â®ÅÙ°è20Ò/h¤ËºÇÅ¬¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿ÄãÃæÂ®°è¹â¥È¥ë¥¯·¿¡¢Äê³Ê½ÐÎÏ500w¤Î¥¤¥ó¥Û¥¤¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎºÎÍÑ¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡û2. 2WAY½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½! ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Àß·×¤Ø
ËèÆü»È¤¦¤«¤é¤³¤½Ã¦Ãå¤ò´ÊÃ±¤Ë
ËèÆü¤Î½¼ÅÅ¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦ÃåÃ¦¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¡£¸°¤ò³«¤±¤¿¤é¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç°ú¤È´¤±¡¢ÁõÃå¤âÆ±ÍÍ¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤À¤±¤È¡¢Ã¯¤â¤¬´ÊÃ±¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½¼ÅÅÊýË¡¤Ï2way¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë
½¼ÅÅÊýË¡¤Ï2way¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¼ÖÂÎ¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³°¤µ¤º¤ËµëÅÅ¸ý¤Ë½¼ÅÅ´ï¤òÄ¾ÀÜÁÞ¤·¤Æ½¼ÅÅ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ËÜÂÎ¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¼ÖÎ¾¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤äTPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½¼ÅÅÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶µëÌý¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤º¡¢¼«Âð¤Î100V¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë·Ò¤°¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó40kmÁö¹Ô²ÄÇ½
ÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Ï¡¢¥Ú¥À¥ë¤òÁæ¤¤¤Ç²ÃÂ®¤·20km/h¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈË¡Î§¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Ú¥À¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÍÎÏ¤ÇÁæ¤²¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç40km¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤ÎÇã¤¤Êª¤äÍÑÂ¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¶áµ÷Î¥ÍøÍÑ¤Î¤Û¤«¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¾¯¤·ÂçÊÑ¤«¤Ê¤È»×¤¦Ãæµ÷Î¥ÍøÍÑ¤â¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î°ÜÆ°ÈÏ°Ï¤ò³È¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡
¡û3.¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¼¼ÆâÊÝ´É¤ä¼ÖºÜ¤â¤Ç¤¤ë
¥Ú¥À¥ë¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤¬¼Â¤ÏÊØÍø! ÊÉ¤Ë´ó¤»¤ÆÃÖ¤±¤ë
¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¥¹¥È¤ÈÂÃÖ¤¤Î¥Ú¥À¥ëÉôÊ¬¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÇ¼¤Þ¤ë¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤ÇÊÉ¤Ë´ó¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¸¼´Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏ²¼¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÊÝ´É¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶ + ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ç¼ÖºÜ¤âOK
Á´Ä¹1,300mm¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÖÉý¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¥¹¥È¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ä¥·¡¼¥È¤Î´Ö¤Ë¤â¼ÖºÜ²ÄÇ½¡£µÞ¤Ê±«¤äµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤ª·Þ¤¨»þ¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤È¼Ö¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÊØÍø¤À¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ËMIX¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡û4.¡ã¹ñÆâ½é¡ä4G LTEÄÌ¿®ÆâÂ¢ÆÃÄê¸¶ÉÕ¡¦¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç±ó³Ö´ÉÍý¡¦ÅðÆñËÉ»ß¤â
GFR¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏYubi-Lock¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹¹¤Ëµ¡Ç½¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»ºÇ¿·IoTµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£
4G LTEÄÌ¿®ÆâÂ¢¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é°¦¼Ö¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï»þ±ó³Ö´ÉÍý¤Ç¤¤ë
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°¦¼Ö¤Î¾õÂÖ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò±ó³Ö¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Î³«¾û¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡
a.¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤Î²Ä»ë²½
b.¥Ð¥¤¥¯¤Î°ÌÃÖ¾ðÊóÉ½¼¨
c.¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¸°¤Î²ò¾û
¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²ò¾û¤Ç¤¤ë
ÀìÍÑ¤ÎIC¥¿¥°µÚ¤ÓSuica¤Ê¤É¤ÎNFC¤Ç¼ÖÎ¾¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü²ÄÇ½¡£¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤ÈÆ±»þ¤ËÅÅ¸»¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡£
¡û5.ÈÎÇä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò½å¼é¤·¤¿¡Öglafit Ride Start System¡×
¡ÖRide Start System(¥é¥¤¥É¥¹¥¿¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à)¡×¤òÆÈ¼«³«È¯
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ½Åù³ÎÇ§Å¬¹ç(JATA-0062)¼ÖÎ¾¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î¹ç³Ê¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤ä¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼èÆÀ¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±²ÃÆþ¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼ÖÎ¾¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡ÖRide Start System(¥é¥¤¥É¥¹¥¿¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à)¡×¤òÆÈ¼«¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡û6.¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú2Ç¯ÉÕ¤¡¢1¥«·î¡¢6¥«·î¤ÎÌµÎÁÅÀ¸¡À©ÅÙ¤Ê¤É½¼¼Â¤ÎÊÝ¾Ú
OpenStreet¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¼ÖÎ¾¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤ò°ìÈÌÈÎÇä¸þ¤±¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ë
Æ±¼Ò¤ÎÃÏ¸µÏÂ²Î»³¤Ç¤âHELLO CYCLING¤ÎÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤¬³«»Ï
¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¸þ¤±¤Ç¸¦µæ³«È¯¤·¤¿¡Ö¹âÂÑµ×À¡×¤ä¡ÖÀè¿Ê¤ÎIoTµ»½Ñ¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤·¤¿¡¢ìÔÂô¤ÊºÇ¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¡ÖPro¡×¤ÎÍ³Íè¡£
¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤«¤éÇ¯ÇÛ¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»È¤¤°×¤¤·Á¾õ¤äÁàºîÊýË¡¤òºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀÇ½¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢ÆÃÄê¸¶ÉÕ¼ÖÎ¾¤Ï6¥«·î¤«¤é1Ç¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¡ÖNFR-01Pro¡×¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú2Ç¯¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Ö1¥«·î¡¢6¥«·î¤ÎÌµÎÁÅÀ¸¡À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÈÎÇä¾ðÊó
ÈÎÇä³«»ÏÆü: 2024Ç¯8·î1Æü
¼è°·Å¹ÊÞ: glafit¼è°·Å¹ÊÞ
EC¥µ¥¤¥È: glafit¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
ÈÎÇä²Á³Ê: 297,000±ß
ÈÎÇäÂæ¿ô: 100Âæ
¥«¥é¡¼: Matt Black / Latte Beige
¼ÖÎ¾¶èÊ¬: ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö/ÆÃÎãÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö
¤½¤ÎÂ¾: ÀÇ½Åù³ÎÇ§ºÑ JATA-0062
¡ÖNFR-01Pro¡×¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
¤Ê¤ª¡¢glafit¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ(Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî)¤Ë¤Æ¡ØÌ¤Íè¼Ò²ñ¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ËüÇî¡×´Ø·¸¼Ô¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£