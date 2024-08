【モデルプレス=2024/08/09】東京ガールズコレクション実行委員会は、2025年1月11日にツインメッセ静岡 北館大展示場にて「SDGs 推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、 SDGs 推進 TGC しずおか 2025)」を開催することを発表。タレントの“みちょぱ”こと池田美優が、8月8日に行われた記者会見に出席し、同イベントの魅力を語った。

◆「TGCしずおか2025」開催決定

◆「TGCしずおか2025」出演者第1弾・キービジュアル解禁

◆「TGCしずおか2025」開催概要

5回目の開催となる今回の「TGCしずおか」のテーマは「Empower the FUTURE」に決定。2025年に20周年を迎えるTGC、2025年第1弾のTGC。ファッション、エンタテインメント、そしてTGCの未来を「TGCしずおか2025」がエンパワーするような開催を目指すという。記者発表会には、静岡県出身のみちょぱが、「TGCしずおか」のテーマカラーでもあるピンクを基調とした、花柄が印象的なワンピースで登場。MCからの「ようこそ、静岡にお越しくださいました」との歓迎の言葉に、「ただいまですね。ちょうどお盆か!帰れないと思っていたのでまさかこういう形で」と、記者発表会への出演をきっかけにプチ帰省もできた様子。TGCの魅力について聞かれると、「色々なファッションイベントがある中でレベルが別格。ボリューム感やステージの内容の濃さとかも含めて、『TGCしずおか』でいうSDGsだったり、その土地の名産品を身に付けたショーだったり、ケータリングもその土地のものにあふれていて。最近は色々なところでTGCをやっていて、どんどん広がっている感じが参加している私からしてもすごくワクワクしますし、気合いが入りますね」とコメント。「TGCしずおか」初開催から皆勤賞であるが、思い出について「今年2024年1月に開催された『TGCしずおか』では耳の横に静岡の生花を付けさせていただいて、歩く度にいい香りがしてずっと癒された状態で歩くことができました。後、また食の話になっちゃうんですけど、ケータリングが本当に美味しくて、やっぱりご飯が美味しいと出演者側としてはやる気、モチベーションに繋がるのでめちゃくちゃ有難いです」と振り返った。そして、MCより「静岡県の池田さんといえば有名な方がもう1人いらっしゃいますよね?」と、『パリ2024オリンピック』男子20キロ競歩で7位入賞を果たした“はとこ”の池田向希選手について聞かれると、「今回は仕事で海外にいたのでどうやって観ようと思って。携帯でどうにか観る方法を探して、その時皆でご飯を食べてたんですけど、私だけずっと携帯を観ていて。1時間半ほど見届けて、あの場に行けるって相当なプレッシャーだと思うし、そんな中7位入賞っていうのは本当に素晴らしいと思いました」とコメントを送り、「今年、この後たまたま家族での集まりがあって、そこで多分20年ぶりぐらいに会います。同い年なんですけどLINEは敬語で。敬語のままがいいのかどっちがいいんだろうっていう…そのぐらい久々なので楽しみにしています!」と20年ぶりの再会を緊張しながらも待ちきれない様子を見せた。最後に「TGCしずおか2025」出演に向けて、「地元の方だったり静岡じゃないところからわざわざ来てくださったり、配信もありますので、どんどん静岡の良さを伝えていけたらなと思いますし、5回目ということなのでさらにきっとコンテンツもパワーアップしているんじゃないかなと、来年まで私も楽しみにしています」と期待を語った。なお、会見には難波喬司氏(静岡市 市長)、森貴志氏(静岡県 副知事)、そして「TGCしずおか」のプラチナパートナーである株式会社シャンソン化粧品マーケティング部・部長の關惠氏らも登壇。開催に向けて想いを語った。ゲストモデルには、みちょぱのほか、大峰ユリホ、香川沙耶、加藤ナナ、川口ゆりな、雑賀サクラ、鶴嶋乃愛、那須ほほみ、みとゆな、村上愛花らが登場する。また、今回のキービジュアルも、POP ART、美人画、80s〜90s、映画、COFFEE、音楽など、自らが影響を受けた様々なカルチャーで構成されたグラフィック表現で人気を博すイラストレーター・ABEchanが描き下ろし。花や鳥、静岡のシンボルでもある富士山など、自然にあふれるサステナブルな静岡の風景の中で未来への希望を描く女の子が描かれている。ABEchanは「今回のテーマ『Empower the FUTURE』のメッセージをアートに落とし込み、力強く、明るい未来の発展への願いを込めてイラストを描きました。また静岡ということで、富士山をはじめ、豊かな自然と生き物、そしてホームで女性が未来への希望を抱いている構図を描き、今回のテーマに沿ったイラストになっています」とコメントを寄せた。(modelpress編集部)イベント名称:SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(SDGs推進 TGC しずおか 2025)開催日時:2025年1月11日(土) 開場12:30/開演14:00/終演18:30(予定)会場:ツインメッセ静岡 北館大展示場(〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10)ゲストモデル:池田美優、大峰ユリホ、香川沙耶、加藤ナナ、川口ゆりな、雑賀サクラ、鶴嶋乃愛、那須ほほみ、みとゆな、 村上愛花 他 ※50音順ステージ内容:ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他【Not Sponsored 記事】