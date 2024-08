映画『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』(2023)が、東京・品川の野外シアター「品川オープンシアター Vol.12」にて上映されることが発表された。夜空の下、広々とした芝生広場で思い思いにくつろぎながら巨大スクリーンで鑑賞できる。

12回目の開催となる「品川オープンシアター」は、 映画の世界に飛び込んだような会場装飾と、東京タワーに向かって伸びる鮮やかなレッドカーペットが毎回話題の野外シアターイベント。今回の上映作品はマーベルコミックの大人気ヒーローアニメ 『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』 。2023年公開時、これまでの常識を打ち破る映像表現として世界で大喝采を浴びた話題作を大迫力スクリーン&サウンドでお届け。会場では、マーベルコミックの世界をイメージしたアメコミ風のポップな装飾・演出・フォトスポットも登場。特別企画として、品川港南エリアの人々が作り、出演する「オープニングムービー・ワークショップ」も開催される。

品川オープンシアターには、入口から東京タワーに向かってレッドカーペットが伸び、会場のあちこちで映画の世界観に没頭できる仕掛けが盛りだくさん。『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』に合わせた、 マーベルコミックのようなアメコミ風のポップな演出 の会場装飾や、作中に登場するモチーフをあしらったフォトスポットなどを体験できる。

「品川オープンシアター Vol.12」

開催日時:2024 年 9 月 7 日(土)11:00~21:30 ※雨天の場合 9 月 8 日(日)に順延

野外上映:18:30~21:00/キッチンカー出店 11:00~21:00

会場:品川シーズンテラス イベント広場(東京都港区港南 1 丁目 2 番 70)

参加費無料・予約不要 ※飲食物の購入は有料

※会場内の混雑が予想される場合は入場制限を行う可能性があります

詳細URL:

主催:品川シーズンテラス

企画・運営:品川シーズンテラスエリアマネジメント事務局、Do it Theater

シアタープロデュース&クリエイティブ:Do it Theater

The post first appeared on .